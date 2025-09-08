"İBB yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna cevap aranıyor. İstanbul'da yaşayan üniversite öğrencilerine yönelik yurt başvuru süreci 1 Eylül 2025 tarihinde tamamlandı.

Başvuru sürecinin başlamasıyla beraber İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) 2025–2026 akademik yılı yurt başvurularına dair gelişmeler yakından takip ediliyor.

İBB YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İBB tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, sonuçların Eylül ayının ilk haftası içinde açıklanması bekleniyor.

İstanbul Senin mobil uygulaması ve web sitesi üzerinden İBB yurt başvuru sonuçları duyurulacaktır. Üniversite öğrencileri başvuru sonuçlarına İstanbul Senin uygulamasından ve web sitesinden erişim sağlayabilecek.

İBB YURTLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

İBB Yurtları 13 Eylül’den itibaren hizmet vermeye başlayacak.

İBB Yurtlarında bu dönemde öğrencilere sabah ve akşam yemeği imkanı sağlanacak. Yurtların bu yılki ücreti ise kahvaltı ve akşam yemeği dahil olmak üzere 2 bin 850 TL olarak belirlendi.