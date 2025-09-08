Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > İBB yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?

İBB yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İBB yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?
İBB, Yurt, Başvuru, Sonuçlar, Öğrenci, İstanbul, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından (İBB) üniversite öğrencilerine yönelik yurt başvuru süreci tamamlandı. Binlerce öğrencinin katılım sağladığı başvuruların ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrilmiş durumda. İşte konuya ilişkin tüm ayrıntılar...

"İBB yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna cevap aranıyor. İstanbul'da yaşayan üniversite öğrencilerine yönelik yurt başvuru süreci 1 Eylül 2025 tarihinde tamamlandı.

Başvuru sürecinin başlamasıyla beraber İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) 2025–2026 akademik yılı yurt başvurularına dair gelişmeler yakından takip ediliyor.

İBB yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1. Resim

İBB YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İBB tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, sonuçların Eylül ayının ilk haftası içinde açıklanması bekleniyor.

İstanbul Senin mobil uygulaması ve web sitesi üzerinden İBB yurt başvuru sonuçları duyurulacaktır. Üniversite öğrencileri başvuru sonuçlarına İstanbul Senin uygulamasından ve web sitesinden erişim sağlayabilecek.

İBB yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? - 2. Resim

İBB YURTLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

İBB Yurtları 13 Eylül’den itibaren hizmet vermeye başlayacak.

İBB Yurtlarında bu dönemde öğrencilere sabah ve akşam yemeği imkanı sağlanacak. Yurtların bu yılki ücreti ise kahvaltı ve akşam yemeği dahil olmak üzere 2 bin 850 TL olarak belirlendi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Kapıkule'de 5 günlük takip sonuç verdi! Tankerden uyuşturucu fışkırdı2 polisimizi şehit eden alçakla ilgili dikkat çeken detay! Aynı sokakta oturuyormuş
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
DEU ders kayıtları ne zaman? 2025-2026 DEU ders kayıt takvimi - HaberlerDEU ders kayıtları ne zaman? 2025-2026 DEU ders kayıt takvimiMerkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? - HaberlerMerkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?İzmir'deki saldırıyı kim düzenledi? 8 Eylül Balçova saldırısında son durum - Haberlerİzmir'deki saldırıyı kim düzenledi? 8 Eylül Balçova saldırısında son durumEmniyet Müdürü Muhsin Aydemir kimdir? - HaberlerEmniyet Müdürü Muhsin Aydemir kimdir?Sosyal medyalar çöktü mü? YouTube, Instagram ve X neden çalışmıyor? - HaberlerSosyal medyalar çöktü mü? YouTube, Instagram ve X neden çalışmıyor?WhatsApp çöktü mü, neden açılmıyor? WhatsApp'ta sorun mu var? - HaberlerWhatsApp çöktü mü, neden açılmıyor? WhatsApp'ta sorun mu var?
Sonraki Haber Yükleniyor...