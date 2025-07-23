Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > İcardi sakatlığı geçti mi, yeni sezonda oynayacak mı?

İcardi sakatlığı geçti mi, yeni sezonda oynayacak mı?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Galatasaray, Icardi, Sakatlık, Yener İnce, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Futbolcuların en çok endişelendiği sakatlıkların başında çapraz bağ kopması gelir. Galatasaray'ın başarılı futbolcusu İcardi ise bir süredir çapraz bağ kopması nedeniyle takımdan ayrı kaldı. Peki, İcardi sakatlığı geçti mi, yeni sezonda oynayacak mı? Mauro Icardi'nin sakatlığındaki son durum hakkında kulüp doktoru Yener İnce açıklamada bulundu.

Galatasaray'ın Arjantinli yıldız golcüsü Mauro Icardi geçen sezon beklenmedik bir şekilde sakatlanarak maçlardan uzun süre uzak kaldı.

Çapraz bağlarında kopma olan İcardi geçirdiği ameliyatla beraber iyileşme sürecine girdi. Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kala gözler İcardi'ye çevrildi. Taraftarlar İcardi sakatlığı geçti mi, yeni sezonda oynayacak mı? sorularını sormaya başladı. Galatasaray kulüp doktoru ise Mauro Icardi'nin sakatlığı hakkında son durumu paylaştıı.

İcardi sakatlığı geçti mi, yeni sezonda oynayacak mı? - 1. Resim

MAURO ICARDİ'NİN SAKATLIĞI GEÇTİ Mİ?

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, Mauro Icardi'nin sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu.

İnce, Mauro Icardi'nin ön çapraz bağ sakatlığının geçtiğini belirterek sağlığı için her şeyin yolunda olduğunu söyledi. 

İcardi sakatlığı geçti mi, yeni sezonda oynayacak mı? - 2. Resim

MAURO ICARDİ YENİ SEZONDA OYNAYACAK MI?

Şu an için Mauro İcardi'nin yeni sezonda oynayıp oynamayacağı belli değildir.

Yener İnce açıklamasında "Icardi, joker olarak topla çalışmalara başladı. Şu an iyi bir yerde. Tedbirli gideceğiz, akıllı olacağız. Şu an sakatlığının 231. günündeyiz. Tek isteğimiz Icardi'nin sağlıklı dönmesi. Icardi yapı olarak bugün oynamak ister ama dikkat etmemiz gerek. Kilosu da günden güne düşüyor." dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Kasım Gülpınar’dan Bahçeli’ye dikkat çeken ziyaret!Türkiye alevlerle mücadele ediyor! Sakarya, İzmir, Eskişehir ve Karabük yangınlarında son durum
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Emir Aksüt kaç yaşında, ne iş yapıyor? Sibel Can’ın Oğlu Emir Aksüt gündemde - HaberlerEmir Aksüt kaç yaşında, ne iş yapıyor? Sibel Can’ın Oğlu Emir Aksüt gündemde23 Temmuz İzmir planlı elektrik kesintisi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? - Haberler23 Temmuz İzmir planlı elektrik kesintisi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?22 Temmuz MasterChef yedeklere kim girdi? İşte Masterchef yedek yarışmacıları! - Haberler22 Temmuz MasterChef yedeklere kim girdi? İşte Masterchef yedek yarışmacıları!EKPSS ne zaman? ÖSYM sınav takvimi araştırılıyor - HaberlerEKPSS ne zaman? ÖSYM sınav takvimi araştırılıyorFaladdin kapandı mı? Uygulamanın geleceği merak ediliyor - HaberlerFaladdin kapandı mı? Uygulamanın geleceği merak ediliyorBankalar Birliği'nde hangi takımlar var, borçları ne kadar? - HaberlerBankalar Birliği'nde hangi takımlar var, borçları ne kadar?
Sonraki Haber Yükleniyor...