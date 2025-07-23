Futbolcuların en çok endişelendiği sakatlıkların başında çapraz bağ kopması gelir. Galatasaray'ın başarılı futbolcusu İcardi ise bir süredir çapraz bağ kopması nedeniyle takımdan ayrı kaldı. Peki, İcardi sakatlığı geçti mi, yeni sezonda oynayacak mı? Mauro Icardi'nin sakatlığındaki son durum hakkında kulüp doktoru Yener İnce açıklamada bulundu.

Galatasaray'ın Arjantinli yıldız golcüsü Mauro Icardi geçen sezon beklenmedik bir şekilde sakatlanarak maçlardan uzun süre uzak kaldı.

Çapraz bağlarında kopma olan İcardi geçirdiği ameliyatla beraber iyileşme sürecine girdi. Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kala gözler İcardi'ye çevrildi. Taraftarlar İcardi sakatlığı geçti mi, yeni sezonda oynayacak mı? sorularını sormaya başladı. Galatasaray kulüp doktoru ise Mauro Icardi'nin sakatlığı hakkında son durumu paylaştıı.

MAURO ICARDİ'NİN SAKATLIĞI GEÇTİ Mİ?

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, Mauro Icardi'nin sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu.

İnce, Mauro Icardi'nin ön çapraz bağ sakatlığının geçtiğini belirterek sağlığı için her şeyin yolunda olduğunu söyledi.

MAURO ICARDİ YENİ SEZONDA OYNAYACAK MI?

Şu an için Mauro İcardi'nin yeni sezonda oynayıp oynamayacağı belli değildir.

Yener İnce açıklamasında "Icardi, joker olarak topla çalışmalara başladı. Şu an iyi bir yerde. Tedbirli gideceğiz, akıllı olacağız. Şu an sakatlığının 231. günündeyiz. Tek isteğimiz Icardi'nin sağlıklı dönmesi. Icardi yapı olarak bugün oynamak ister ama dikkat etmemiz gerek. Kilosu da günden güne düşüyor." dedi.