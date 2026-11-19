İçişleri Bakanlığı, Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfında görevlendirilmek üzere 60 kaymakam adayı alımı yapacağını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre,ön başvurular aralık ayının ilk haftasında ÖSYM üzerinden alınacak. Peki, İçişleri Bakanlığı ön başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler?

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İçişleri Bakanlığı kaymakam adaylığı sınav ilanı paylaştı. Kaymakam adaylığı yazılı sınavı 31 Ocak 2027 tarihinde gerçekleştirilecek. Peki, İçişleri Bakanlığı kaymakam adayı alımı için ön başvurular ne zaman başlayacak, bitecek?

ÖN BAŞVURU SÜRECİ

Sınava ön başvurular, 1-7 Aralık 2026 tarihleri arasında olacak. Adaylar ön başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) veya mobil uygulamalarından T.C. kimlik numarası ve aday şifreleri ile elektronik ortamda yapacaklar.

Ön başvuru yapacak adaylardan hizmet bedeli alınacaktır (ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacaktır.). Sınava başvuracak adayların KPSS puanları, ÖSYM tarafından ön başvuru esnasında kontrol edilecektir. Ön başvuruda yukarıda belirtilen puan şartını taşımayan adayların başvuruları sistem tarafından engellenecektir. Adaylar ön başvurularını yaptıktan sonra ön başvuru ücretini (170,00TL), 1-8 Aralık 2026 tarihleri arasında yatıracaklar.

İçişleri Bakanlığı 60 kaymakam adayı alacak!Ön başvuru tarihleri ve şartlar duyuruldu

NİHAİ BAŞVURU SÜRECİ

Sıralamaya giren adaylardan sınava katılmak isteyenler nihai başvurularını, 16-21 Aralık 2026 tarihleri arasında elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya mobil uygulamalarından veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) yapacaklar ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Geç başvuru günü 29 Aralık 2026 tarihidir.

KAYMAKAM ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

• Kaymakam aday adaylarının yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye, finans, ekonometri, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümlerinden veya bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az yüzde seksenine sahip olan diğer bölümlerden ya da hukuk fakültelerinden mezun olmak veya;

• Üniversitelerin mühendislik fakülteleri ile tarih, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümlerinden veya bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az yüzde seksenine sahip olan diğer bölümlerden en az dört yıllık lisans eğitimi yapmış ve uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk, maliye ve iktisat alanlarında tezli lisansüstü eğitimini tamamlamış olmak.

• Yukarıda belirtilen bölümlerden mezun olmayan kaymakam aday adayları; mezun oldukları bölümlerin müfredatının bahse konu bölümlerin müfredatının yüzde seksenine sahip olduğuna ilişkin Yükseköğretim Kurulundan alacakları eşdeğerlik belgesini, tezli lisansüstü eğitimini tamamlayan kaymakam aday adayları ise noter onaylı diploma suretlerini ya da mezun olduklarını gösterir resmî belgeleri mülakat sınavı için evrak teslimi esnasında diğer evraklarla birlikte İçişleri Bakanlığına ibraz etmek zorundadırlar,

• 1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanunu’nun 2 ve 2/A, 657 sayılı DMK’nın 48/A maddesi ve Kaymakam Adayları Yönetmeliği’nde yer alan şartlara haiz olmak,

• 1 Ocak 2027 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (1 Ocak 1992 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar),

• Askerlikle ilişiği bulunmamak; askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

• ÖSYM tarafından 2025 veya 2026 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) KPSSP32 puan türünden 70 (yetmiş) ve üzeri puan almış olmak.

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