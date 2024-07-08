İDA Esports, PUBG Mobile Yıldızlar Ligi'nde bu akşam 19.45'te final maçına çıkacak

İhlas Holding bünyesinde kurulmuş olan Espor takımı “İDA Esports”, maçlarda sergilediği başarılı performans ile dikkatleri çekerken maçları da yakından takip ediliyor. PUBG Mobile'da mücadeleye devam ederken bugün oynanacak maç, heyecanla bekleniyor. Büyük final haftasında 3 gündür yarışan İDA Esports'un maçının saat kaçta başlayacağı ise oyunseverlerin gündeminde yer aldı.

İDA Espor, PUBG Mobile Yıldızlar Ligi'nde mücadelesine devam ederken 4-5-7-8 Temmuz tarihlerinde takımlar karşılaşıyor.

İDA Esports mücadelelerde gösterdiği performans ile şampiyonluğa adım adım yaklaşırken PUBG Mobile Yıldızlar Ligi'nde maç yapacak.

İDA ESPORTS YILDIZLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

PUBG Mobile Yıldızlar Ligi'nde rakipleri ile yarışan takımımız, 8 Temmuz günü 19.45'te final maçına çıkacak.

İhlas Holding Dijital Varlıklar Genel Müdürü Volkan Ormanlı, "Biz takımı kurduğumuz zaman bize şunu söylediler; 'bu kadar kısa zamanda takım kurulur mu? Başarılı olamazsınız' gibi birçok eleştiri de aldık ama şu an geldiğimiz noktada takımımız sayesinde finallerdeyiz. İnşallah bu finallerle birlikte ilk ikiye girebiliriz ki arkasından Avrupa Şampiyonası bizi beklesin." dedi.

Geçtiğimiz günlerde tgrthaber.com'a konuşan takım, PUBG Mobile Yıldızlar Ligi'ndeki başarısını ve şampiyonluk yolunda yaşadıklarını anlattı.

Takımın kaptanı Kadir Öçmaz "Bizim zoru başardığımızı düşünüyorum. Biz ligin ilk haftasında hafta sonuna kalamadık fakat ikinci hafta hafta sonuna kalıp, 96 puan ile finale kaldık." sözlerini söylerken

İDA Espor oyuncusu Akın Taşar şampiyonluk hakkında şöyle yorum yaptı:

"Büyük konuşmak gibi olmasın ama hedefimiz şampiyonluk, şampiyon olamazsak bile en azından ilk 3'e girebiliriz. Avrupa şampiyonluğu içinde yine hedefimizden şaşmayacağımızı düşünüyorum."

Yarışmacılarımızdan biri olan Deniz Gürbüz, "Tüm maçlar zordu. Kolay diyebileceğimiz maçlar yok. Türkiye'deki takımlar gerçekten güçlü takımlar." derken, İDA Espor takımının koçu Mohammed Bayram takım ile ilgili düşüncelerini şöyle aktardı:

"Sabahlara kadar burada çalışıyoruz. Şu anda finale hazırlanıyoruz. Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar final maçları var. Elimizden geleni yapacağız."

İDA Espor oyuncusu Serhan Akarsu'nun PUBG Mobile Yıldızlar Ligi hakkında "Kolay bir maçımız olmadı. Her maçın bir zorluğu vardı. Çok güzel ilerliyoruz. İnşallah şampiyon olacağız olamazsak bile en azından ilk 3'e gireceğiz. Kendimize çok güveniyoruz." dedi.

PUBG MOBILE Yıldızlar Ligi BÜYÜK FİNAL Haftası'nda ilk gün 16. sırada yer alırken, ikinci gün 12. sıraya yükseldik.

Kısa sürede kurulan ve büyük başarı elde eden İDA Esports, Yıldızlar Ligi büyük final haftasının üçüncü gününü 9. sırada tamamlarken finalin son gününde yeniden rakipleri ile karşı karşıya gelecek. 3. gün puan durumu şöyle:

PUBG MOBİLE BÜYÜK FİNAL HAFTASI TARİHLERİ

PUBG MOBILE Yıldızlar Ligi'nde final haftası 4 Temmuz'da başlarken 8 Temmuz'da sona erecek. Takımımız, ilk 3 günde rakipleri ile yarışırken bugün de mücadele edecek.