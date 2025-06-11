İhsan Küçüktepe kimdir? İhsan Küçüktepe neden öldü, hastalığı neydi?

Yeşilçam'ın yıldız oyuncusu İhsan Küçüktepe 63 yaşında hayatını kaybetti. 'Yumurcak' filmindeki 'Çitlenbik' karakteriyle yıldızı parlayan Afro Türk oyuncu İhsan Küçüktepe Afro Türk oyuncu olarak bilinmektedir.

Yeşilçam'ın unutulmaz çocuk yıldızlarından biri olan İhsan Küçüktepe'nin kamera arkasını daha çok sevdiği söyleniyor. Küçüktepe 2004 yılına kadar ekran önüne geçmediği biliniyor.

2004 yılında Cennet Mahallesi, 2006 yılında ise Arka Sokaklar isimli dizide 1 sezon oynadığı bilinmektedir. İstanbul'da yaşayan Küçüktepe 2014 yılına kadar Arka Sokaklar dizisinin ses kayıt ekibindeydi.

İHSAN KÜÇÜKTEPE NEDEN ÖLDÜ, HASTALIĞI NEYDİ?

İhsan Küçüktepe, 63 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi, Film-San Vakfı sosyal medya hesabından duyurmasıyla belli oldu.

Ölüm haberine ilişkin "Oyuncu İhsan Küçüktepe’ye (Çitlenbik) Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

İhsan Küçüktepe'nin hastalığının ne olduğu ya da nede öldüğüne dair şu an için herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Konuyla ilgili detay verilmesi halinde haberimize eklenecektir.

HSAN KÜÇÜKTEPE KİMDİR?

İhsan Küçüktepe 1962 yılında doğdu. 'Çitlenbik' rolüyle tanınan Küçüktepe, 1972 yılına kadar aynı rolle sinemada boy göstermeyi başardı.

Yumurcak'ı kurtarma esnasında öldürüldüğü sahnesi izleyicileri gözyaşına boğmuş, sokak çocuğu Çitlenbi'in fedakarlığı hafızalarda büyük bir yer edinmişti.

İHSAN KÜÇÜKTEPE HANGİ YAPIMLARDA ROL ALDI?

1975'te Aşkı Memnu'da Beşir rolünü oynayan kişi Afrika kökenli İhsan Küçüktepe'dir. Aşk-ı Memnu'nun ilk Beşir'i İhsan Küçüktepe, daha sonra 1977 yılında İbo ile Güllüşah filminde sokak çocuğunu rolüyle ekranlara geldi.

2004 yılında Cennet Mahallesi isimli dizide 2 bölüm rol alırken 2006 yılında ise Arka Sokaklar isimli dizide 1 sezon oynadı.

İstanbul'da yaşayan Küçüktepe 2014 yılına kadar Arka Sokaklar dizisinin ses kayıt ekibinde çalıştığı biliniyor.