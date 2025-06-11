Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > İhsan Küçüktepe kimdir? İhsan Küçüktepe neden öldü, hastalığı neydi?

İhsan Küçüktepe kimdir? İhsan Küçüktepe neden öldü, hastalığı neydi?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İhsan Küçüktepe kimdir? İhsan Küçüktepe neden öldü, hastalığı neydi?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yeşilçam'ın yıldız oyuncusu İhsan Küçüktepe 63 yaşında hayatını kaybetti. 'Yumurcak' filmindeki 'Çitlenbik' karakteriyle yıldızı parlayan Afro Türk oyuncu İhsan Küçüktepe Afro Türk oyuncu olarak bilinmektedir.

Yeşilçam'ın unutulmaz çocuk yıldızlarından biri olan İhsan Küçüktepe'nin kamera arkasını daha çok sevdiği söyleniyor. Küçüktepe 2004 yılına kadar ekran önüne geçmediği biliniyor.

2004 yılında Cennet Mahallesi, 2006 yılında ise Arka Sokaklar isimli dizide 1 sezon oynadığı bilinmektedir.  İstanbul'da yaşayan Küçüktepe 2014 yılına kadar Arka Sokaklar dizisinin ses kayıt ekibindeydi.

İhsan Küçüktepe kimdir? İhsan Küçüktepe neden öldü, hastalığı neydi? - 1. Resim

İHSAN KÜÇÜKTEPE NEDEN ÖLDÜ, HASTALIĞI NEYDİ? 

İhsan Küçüktepe, 63 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi, Film-San Vakfı sosyal medya hesabından duyurmasıyla belli oldu.

Ölüm haberine ilişkin "Oyuncu İhsan Küçüktepe’ye (Çitlenbik) Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

İhsan Küçüktepe'nin hastalığının ne olduğu ya da nede öldüğüne dair şu an için herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Konuyla ilgili detay verilmesi halinde haberimize eklenecektir. 

İhsan Küçüktepe kimdir? İhsan Küçüktepe neden öldü, hastalığı neydi? - 2. Resim

HSAN KÜÇÜKTEPE KİMDİR?

İhsan Küçüktepe 1962 yılında doğdu. 'Çitlenbik' rolüyle tanınan Küçüktepe, 1972 yılına kadar aynı rolle sinemada boy göstermeyi başardı.

Yumurcak'ı kurtarma esnasında öldürüldüğü sahnesi izleyicileri gözyaşına boğmuş, sokak çocuğu Çitlenbi'in fedakarlığı hafızalarda büyük bir yer edinmişti. 

İhsan Küçüktepe kimdir? İhsan Küçüktepe neden öldü, hastalığı neydi? - 3. Resim

İHSAN KÜÇÜKTEPE HANGİ YAPIMLARDA ROL ALDI?

1975'te Aşkı Memnu'da Beşir rolünü oynayan kişi  Afrika kökenli İhsan Küçüktepe'dir. Aşk-ı Memnu'nun ilk Beşir'i İhsan Küçüktepe, daha sonra 1977 yılında İbo ile Güllüşah filminde sokak çocuğunu rolüyle ekranlara geldi.

2004 yılında Cennet Mahallesi isimli dizide 2 bölüm rol alırken 2006 yılında ise Arka Sokaklar isimli dizide 1 sezon oynadı.
İstanbul'da yaşayan Küçüktepe 2014 yılına kadar Arka Sokaklar dizisinin ses kayıt ekibinde çalıştığı biliniyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Belediye başkanı vefat ederse yerine kim geçer?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Belediye başkanı vefat ederse yerine kim geçer? - HaberlerBelediye başkanı vefat ederse yerine kim geçer?Bugün deprem oldu mu, az önce deprem mi oldu? 11 Haziran son depremler listesi - HaberlerBugün deprem oldu mu, az önce deprem mi oldu? 11 Haziran son depremler listesiBenzine zam gelecek mi? 11 Haziran 2025 güncel akaryakıt fiyatları - HaberlerBenzine zam gelecek mi? 11 Haziran 2025 güncel akaryakıt fiyatlarıİsmail Küçükkaya nerede, neden yok? Yeni Bir Sabah programı sunucusu - Haberlerİsmail Küçükkaya nerede, neden yok? Yeni Bir Sabah programı sunucusuHava durumu 11 Haziran: Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji uyarı verdi - HaberlerHava durumu 11 Haziran: Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji uyarı verdiÇilek dolunayı nedir, ne zaman? Çilek Dolunayı'ndan görüntüler - HaberlerÇilek dolunayı nedir, ne zaman? Çilek Dolunayı'ndan görüntüler
Sonraki Haber Yükleniyor...