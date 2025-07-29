İlk Buluşma sunucuları kim, program ne zaman başladı? NOW TV'nin sevilen programı gündemde

NOW TV ekranlarında yayınlanan “İlk Buluşma” programı, izleyicileri hem güldürmeyi hem de şaşırtmayı başarıyor. 24 Haziran 2017 Cumartesi günü yayın hayatına başlayan yapım, farklı formatı ve renkli sunucularıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Tekrarı yayınlanan program İlk Buluşma sunucuları kim, ne zaman başladı merak ediliyor.

İLK BULUŞMA SUNUCULARI KİMLER?

NOW TV ekranlarında yayınlanan “İlk Buluşma” adlı eğlence programının sunuculuğunu Şinasi Yurtsever ve Sinan Çalışkanoğlu üstleniyordu.

Programda, gizli kameralarla donatılmış bir mekanda şaka kurbanlarına hazırlanan etaplarda izleyicilere keyifli anlar sunuluyor.

İLK BULUŞMA NE ZAMAN BAŞLADI?

İlk Buluşma programı 24 Haziran 2017'de NOW TV’de izleyiciyle buluştu. Yapımını 25 Film’in üstlendiği programda, her bölümde farklı bir şaka senaryosu ekranlara geliyor.

Katılımcılar, beş farklı etapta sunucuların yönlendirmeleri doğrultusunda çeşitli görevleri yerine getirirken hem heyecan hem de eğlence bir arada yaşanıyor.

ŞİNASİ YURTSEVER KİMDİR?

Şinasi Yurtsever 16 Temmuz 1973’te Erzincan’da doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi Oyunculuk Bölümü mezunu olan Yurtsever, kariyerine tiyatro ile başladı ve birçok dizi ile sinema filminde rol aldı.

“İşler Güçler” dizisindeki Hakkı karakteri ve “Düğün Dernek” filmindeki Yılmaz rolüyle tanındı.

13 Mart 2025’te mide kanseri nedeniyle hayatını kaybeden Şinasi Yurtsever İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığı’nda defnedildi.

SİNAN ÇALIŞKANOĞLU KİMDİR?

26 Ocak 1978 tarihinde İstanbul’da doğan Sinan Çalışkanoğlu Akademi İstanbul Tiyatro Bölümü mezunudur. Pera Güzel Sanatlar’da pandomim ve oyunculuk eğitimi almıştır.

“Selena” dizisindeki Hades karakteriyle geniş kitlelerce tanınan oyuncu, pek çok dizi, film ve reklam projesinde yer aldı.

Sinan Çalışkanoğlu “Şanslı Masa” ve “Elin Oğlu” gibi televizyon programlarında sunuculuk yaptı. Çalışkanoğlu hala televizyon dünyasında aktif olarak yer almakta.