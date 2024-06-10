İlköğretim ve ortaöğretim için zorunlu hale getirilen karne görüşleri örnekleri

İlkokulların bir yılı daha 14 Haziran Cuma günü bitiyor ve karneler verilecek. Öğrencilerin ve öğretmenlerin tatlı telaşları başladı. Millî Eğitim Bakanlığı çıkardığı son yazı ile ilk ve ortaokullarda her öğrenci için karnesine ayrı bir karne görüşü girilmesi zorunluluğu getirdi. Bu yüzden ilk ve ortaokul sınıf öğretmenleri farklı karne görüşleri arayışı içine girdi. İşte, öğretmenlerimizin işini kolaylaştıracak İlkokul ve Ortaokul 2023-2024 eğitim-öğretim yılı sonu karne görüşlerini derledik.

Sene sonu karnesi, öğrencilerin bir yıl boyunca ortaya koydukları çalışmaların küçük bir yansıması olarak her sene okul çağındaki çocuklarımızı ve onların anne-babalarını heyecanlandırıyor. Öğrenciler aldıkları karnelerde öğretmenlerinin onlara dair birkaç cümlelik yorumunu okuması gelecek için kimi zaman umut verici olurken kimi zaman yapılan küçük hataların fark edilmesini kimi zaman da teşvik edici olabiliyor.

KARNE GÖRÜŞÜ YAZMAK ZORUNLU MU?

Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı açıklamada karne görüşlerinin yazılmasının zorunlu olduğunu belirtti.

YAZILABİLECEK GENEL KARNE GÖRÜŞLERİ

Bu sene yüksek tempoda bir yıl geçirdin. Yaz tatilinde iyi dinlenip önümüzdeki yıla daha yüksek tempoya hazır olarak gelmeni bekliyorum.

Eğitim hayatında istediklerini başarabilecek tüm güç ve azim sende saklı. Daha da iyisini yapabileceğine inanıyorum. İyi tatiller.

Yaz tatilini önümüzdeki yıla hem hazırlık yaparak hem de dinlenerek geçirmen dileği ile. İyi tatiller.

Seni tebrik ederim. Başarılarının devamını dilerim.

Bu yılki çabaların için seni kutlarım. İyi bir tatil geçirmen dileği ile.

Öğrenme azminin artarak devam edeceği yeni bir yıla güzel bir şekilde hazırlanabileceğin bir yaz tatili geçirebilmen dileği ile.

Eminim ki önümüzdeki yıl daha da başarılı olacağın bir yıl seni bekliyor. İyi tatiller.

BAŞARILI ÖĞRENCİLER İÇİN YAZILABİLECEK KARNE GÖRÜŞLERİ

Bu yaz tatili karnendeki güzel notlar için sarfettiğin çabanın dinlenme kısmı olacak. İyi Tatiller.

Hem sınıf içinde arkadaşlarınla olan ilişkilerinde hem ders içi azminle örnek bir öğrenci olarak geçirdin bu yılı. İyi tatiller.

Mükemmel bir yıl geçirdin. Başarılarının devamını dilerim. İyi Tatiller.

Her an derse aktif katılımın, ödevlerindeki sorumlu davranışların için teşekkür ederim. İyi tatiller.

Okul içindeki sosyal alanları ihmal etmeden derslerini de başarılı bir şekilde bitirmiş olmandan dolayı seni kutlarım. İyi tatiller.

Karnende gördüğüm başarın beni çok mutlu etti. Başarılarının devamını dilerim.

Bu sene seninle çok güzel bir yıl geçirdik. İyi ki yollarımız kesişmiş. İyi tatiller dilerim.

Sınıf içindeki örnek duruşunla her zaman güzel bir yer edindin sınıfımızda. Bu duruşunun daim olmasını dilerim.

Görev ve sorumluluklarının bilincinde olman beni çok mutlu etti. Bu başarının sonucunu da karnende birlikte görmek daha da mutlu etti. İyi tatiller.

BAŞARISIZ ÖĞRENCİLER İÇİN YAZILABİLECEK KARNE GÖRÜŞLERİ

Sınıf içerisindeki heyecanın ve coşkunu derslerine yöneltince daha da iyi notlar geleceğine eminim. Bu yaz tatilini hem dinlenip hem de kitap okumayı ihmal etme. İyi tatiller.

Derslerinde daha da başarılı olabilmek için biraz daha çalışmalısın. İyi Tatiller.

Görev ve sorumlulukların konusunda daha dikkatli olman seni başarı merdivenlerinden daha hızlı çıkaracağına eminim. İyi tatiller.

Arkadaşlarınla olan güzel ilişkilerini derslerinle de sağlayabildiğin zaman daha da başarılı olacaksın. İyi tatiller.

Notlarının kırık olması bir son değil, daha iyisini yapabilmek için bir fırsat. Bu fırsat da senin elinde önümüzdeki yıla daha hazır bir şekilde seni bekliyor olacağım. İyi tatiller.

Karnemizdeki notlar sadece bir dönemin notlarıdır. Seninle daha da iyisini yapabilmek için yeni hedefler belirleyip bu hedeflere birlikte ulaşabilir ama öncelikle yaz tatilinde güzelce bir dinlenip enerji topluyoruz.

Uzun bir yılı geride bıraktık ama karnedeki notlar istenilen gibi gelmedi. Şimdi daha iyisini yapabilmek için dinlenip önündeki yıla hazırlık için kitap okumayı ihmal etmiyoruz. İyi Tatiller.

Yapabileceklerin konusunda biz öğretmenlerinin sende gördüklerimizi görebilmeni çok isterdim. O zaman çok daha farklı bir Ayşe/Ahmet vb. göreceğimize eminim. Bir gün fark etmen dileği ile.

8. SINIFTAN MEZUN OLANLAR İÇİN KARNE GÖRÜŞLERİ

Bizlerle 4 yılı bitirdin artık yeni okullar, yeni deneyimler zamanı umarım hayatın hep gülümsemen gibi güzel geçmesi dileği ile.

Bu sıralarla gelen sen ile bu karneyi alan sen arasında çok fark var çünkü hedeflerini bilen, ne yapacağını bilen bir genç olarak uğurluyoruz seni. Yolun açık olsun.

Acı-tatlı uzun bir zaman geçirdik bu sıraların arasında. Umarım hayallerine ulaşman dileği ile. İyi tatiller.

Okul hayatın boyunca hem sınıf arkadaşlarınla hem de bizlerle olan ilişkinde o denli güzel ve ölçülü bir tavır sergiledin ki unutulmayacak öğrencilerimizden biri oldun.

Bu okuldan bir öğrenci ayrılıyor ama bu topraklar bir mühendis/doktor/öğretmen… kazandı.

Bu yıl çok zorlu zamanlar geçirdin ve bu zorluklara rağmen başarıya emin adımlarla yürüdün. Seni tebrik ederim.

Bazen pes etsen de yeniden ayağa kalkıp yürümesini bildin. İleride çok güzel yerlerde karşılaşacağımıza eminim. Başarılarının devamını dilerim.

Sınav sürecinde elinden gelenin en iyisini yaptın ancak bazen rüzgâra karşı değil onunla uyumlu yelken açmak daha da ileri götürür.

ORTAOKUL (5, 6, 7, 8. SINIFLAR) İÇİN KARNE GÖRÜŞLERİ

Sen her yıl daha da büyüyorsun ve başarıların da seninle beraber büyüyor. Başarılarının devamını dilerim.

Ortaokulun ilk yılını çok güzel atlattın. Azmin ve kararlılığın seni daha da iyi noktalara taşıyacağına eminim. İyi tatiller.

Hem LGS’ye hazırlanıp hem de derslerini güzel bir şekilde bitirmen beni çok mutlu etti. Başarıların devamını dilerim.

Güzel ve başarılı bir şekilde başladığın okul hayatını bu sene de başarılı bir şekilde sonlandırarak süsledin. Başarılarını devamını dilerim.

İlk dönemde var olan eksiklerini kapatıp güzel bir ikinci dönem geçirdin. Bu istikrarını önümüzdeki yıl da devam ettirmen dileği ile. İyi tatiller.

Karnende gördüğüm başarın beni çok mutlu etti. Başarılarının devamını dilerim.

Bu sene seninle çok güzel bir yıl geçirdik. İyi ki yollarımız kesişmiş. İyi tatiller dilerim.

Sınıf içindeki örnek duruşunla her zaman güzel bir yer edindin sınıfımızda. Bu duruşunun daim olmasını dilerim.

Görev ve sorumluluklarının bilincinde olman beni çok mutlu etti. Bu başarının sonucunu da karnende birlikte görmek daha da mutlu etti. İyi tatiller.

Yardımsever, güler yüzlü ve çalışkan bir öğrencisin. Başarılarının devamını dilerim.

Daha dikkatli ve özenli çalışacağına eminim. Daha da iyi olacağına eminim. İyi Tatiller.