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İnsanlar tarafından evcilleştirilen ilk hayvan hangisidir?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İnsanlar tarafından evcilleştirilen ilk hayvan hangisidir?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kim Milyoner Olmak yarışmasında bugün İnsanlar tarafından evcilleştirilen ilk hayvan hangisidir sorusu soruldu. Şıklarda Keçi, Koyun, Köpek ve Tavuk yer aldı. Sorunun cevabı araştırılıyor.

Oktay Kaynarca'nın sunuculuğunu yaptığı ATV'de ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında "İnsanlar tarafından evcilleştirilen ilk hayvan hangisidir?" sorusu soruldu. 

İNSANLAR TARAFINDAN EVCİLLEŞTİRİLEN İLK HAYVAN HANGİSİDİR?

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının 200 bin TL'lik sorusunda  "İnsanlar tarafından evcilleştirilen ilk hayvan hangisidir?"  sorusu soruldu. 

A) Keçi

B) Koyun

C) Köpek

D) Tavuk

Cevap C. 

İnsanlar tarafından evcilleştirilen ilk hayvan, en az 15 bin yıl önce, köpekti. Keçi, koyun ve inekler dahil olmak üzere diğer hayvanların 11 bin yıl önce evcilleştirildiği biliniyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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