iOS 19'dan yeni özellik! Yapay zeka destekli pil yönetimi modu neler vaat ediyor?

Apple mobil işletim sistemi iOS’un yeni sürümüyle birlikte pil performansında çığır açacak bir yeniliğe hazırlanıyor. iOS 19 ile hayatımıza girmesi beklenen yapay zeka destekli pil yönetimi modu, iPhone kullanıcılarının günlük şarj deneyimini tamamen dönüştürmeyi hedefliyor.

Kullanıcı alışkanlıklarını analiz eden ve buna göre enerji kullanımını optimize eden yeni sistem Apple’ın "Apple Intelligence" çatısı altında şekillenen yeni nesil akıllı işlevlerinden biri olarak öne çıkıyor.

YAPAY ZEKA PİL TÜKETİMİNE AKIL KATIYOR

Apple’ın uzun zamandır üzerinde çalıştığı yapay zeka odaklı sistemler, artık sadece fotoğraf düzenleme ya da Siri gibi dijital asistanlarla sınırlı değil. iOS 19 ile birlikte kullanıcıların cihaz kullanma rutinlerini analiz eden ve bu veriler ışığında pil tüketimini ayarlayan yeni bir sistem devreye alınacak.

Örneğin; günün belirli saatlerinde aktif olmayan uygulamaların arka plan işlemleri sınırlanacak, ekran parlaklığı gibi enerji tüketen unsurlar kişisel alışkanlıklara göre ayarlanacak.

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Yeni özellik Apple’ın enerji tasarrufu konusundaki geleneksel yaklaşımlarından farklı olarak tamamen kişiye özel bir sistem sunacak.

Kullanıcıdan toplanan veriler cihaz içinde işlenecek ve hangi uygulamanın ne zaman ne kadar güç kullanması gerektiği yapay zeka tarafından belirlenecek. Böylece iPhone kullanıcıya özel optimize edilmiş bir pil performansı sunacak.

iOS 18’DE GELMEDİ, iOS 19’DA SAHNEYE ÇIKIYOR

Apple’a yakın kaynaklara göre sistem aslında daha önce iOS 18 ile kullanıcılara sunulması planlanan özelliklerden biriydi. Ancak geliştirme sürecinde yaşanan bazı teknik ertelemeler nedeniyle bu yenilik iOS 19’a bırakıldı.

Apple analisti Mark Gurman’ın aktardığına göre Apple Intelligence kapsamında planlanan birçok yapay zeka özelliği gibi pil yönetim modu da WWDC 2025 etkinliğinde resmi olarak tanıtılacak.

Geçmiş raporlarda Apple’ın iOS 18.2 beta sürümünde “Battery Intelligence” adı verilen bir çerçeve üzerinde çalıştığı bilgisi yer almıştı. Sistemin temel amacı, cihazın ne kadar sürede tamamen şarj olacağını tahmin edebilmesi ve bu tahmini doğrudan kilit ekranında gösterebilmesiydi.

KİŞİYE ÖZEL ENERJİ POLİTİKASI GELİYOR

Yeni pil yönetim modunun en dikkat çeken yönlerinden biri de cihazın enerji politikalarının tamamen kişiselleştirilmesi olacak.

Sabah işe giderken yalnızca sosyal medya uygulamalarını kullanan bir kullanıcı için diğer uygulamaların enerji tüketimi minimuma indirilecek. Bununla birlikte, gün içinde yoğun olarak kullanılan uygulamalar için sistem otomatik olarak enerji kullanımını dengeleyecek.

Yeni özellik sayesinde iPhone, yalnızca pil süresini uzatmakla kalmayacak, aynı zamanda kullanıcı deneyimini de daha akıcı ve kararlı hale getirecek.

KİLİT EKRANINA YENİ GÖSTERGE GELİYOR

Yapay zeka destekli pil yönetimi yalnızca arka planda çalışan bir sistem olmayacak. Kullanıcıya daha şeffaf bir deneyim sunmak adına, cihazın ne kadar sürede tam şarj olacağı bilgisi kilit ekranına yerleştirilecek.

Bu da şarj süreciyle ilgili net ve anlık bilgi akışı sağlayarak, kullanıcıların cihazlarını daha bilinçli bir şekilde kullanmalarına yardımcı olacak.

Pil yönetimi modunun Apple’ın daha geniş kapsamlı yapay zeka stratejisinin bir parçası olarak geliştirildiği belirtiliyor. Apple Intelligence çatısı altında geliştirilen sistem, yalnızca iPhone’larda değil iPad ve Mac cihazlarında da benzer prensiplere sahip modlarla desteklenebilir.

Böylece Apple ekosistemi içinde cihazlar arasında daha akıllı ve verimli enerji yönetimi mümkün olacak.

WWDC 2025’TE TANITILMASI BEKLENİYOR

iOS 19’un tanıtımı için geri sayım başlarken, gözler Apple’ın geliştirici konferansı WWDC 2025’e çevrilmiş durumda. Etkinliğe sayılı günler kala, yapay zeka destekli yenilikçi pil yönetim özelliğinin resmi olarak açıklanması bekleniyor.