İran Meşhed havalimanı nerede, hangi şehirde?

İsrail, İran Meşhed (Masshad) Uluslararası Havalimanı’nda bir yakıt ikmal uçağını hedef alarak 2,300 km mesafeli en uzun menzilli saldırılarından birini gerçekleştirdi. İran Meşhed havalimanı konumu, hangi şehirde ve İsrail'e uzaklığı merak edildi.

İsrail Hava Kuvvetleri, Meşhed Uluslararası Havalimanı’na (Şehit Haşimi Nejad Havalimanı) düzenlediği saldırıyla dünya gündemine oturdu. Meşhed havalimanı nerede, stratejik önemi ve İran'ın hangi şehrinde merak ediliyor.

İRAN MEŞHED HAVALİMANI NEREDE?

İran Meşhed Uluslararası Havalimanı, resmi adıyla Şehit Haşimi Nejad Havalimanı İran’ın kuzeydoğusundaki Razavi Horasan Eyaleti’nde yer alıyor.

Meşhed kent merkezine yaklaşık 8 kilometre mesafede bulunan havalimanı, İran’ın en önemli hac merkezi olan İmam Rıza Türbesi’ne ev sahipliği yapan Horasan eyaletine hizmet veriyor.

Havalimanı, 30’u iç hat olmak üzere toplam 57 destinasyona uçuş imkanı sunarak, Tahran’daki Mehrabad ve İmam Humeyni Havalimanları’ndan sonra ülkenin üçüncü en yoğun havalimanı konumunda.

Modern terminal binaları ve geniş apronlarıyla, hem sivil hem de askeri uçuşlar için stratejik bir merkez olarak öne çıkıyor.

*temsili görseldir

İRAN MEŞHED HAVALİMANI HANGİ ŞEHİRDE?

Meşhed Uluslararası Havalimanı, İran’ın dini ve kültürel açıdan en önemli şehirlerinden biri olan Meşhed’de bulunuyor. Razavi Horasan Eyaleti’nin başkenti Meşhed, İran’ın kuzeydoğusunda, Türkmenistan ve Afganistan sınırlarına yakın bir konumda yer alıyor.

Şehir, her yıl milyonlarca Şii hacıyı ağırlayan İmam Rıza Türbesi’nin yanı sıra İran’ın ekonomik ve lojistik merkezlerinden biri olarak biliniyor.

Havalimanı, bu stratejik konumuyla hem sivil havacılıkta hem de askeri lojistikte öneme sahip.

MEŞHED HAVALİMANI İSRAİL’E NE KADAR UZAKLIKTA?

Meşhed Uluslararası Havalimanı, İsrail’in başkenti Tel Aviv’den yaklaşık 2,300 kilometre uzaklıkta bulunuyor.