İŞKUR Gençlik Programı başvuru tarihleri ne zaman? Detaylar araştırılıyor

İŞKUR Gençlik Programına ilişkin detaylar merak edilip araştırılıyor. Program, katılımcıların hem iş hayatına hızlı adapte olmasını hem de profesyonel deneyim kazanmasını amaçlıyor. İşte, İŞKUR Gençlik Programı'na dair başvuru detayları..

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURU NE ZAMAN?

İŞKUR Gençlik Programı'na ilişkin başvuru detayları henüz açıklanmadı. Tarih belli olduğunda İŞKUR tarafından duyuru yapılacaktır.

Gençlerin yoğun ilgi göstermesi beklenen program kapsamında staj, eğitim ve istihdam destekleri yeni dönemde de sunulacak.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

**"Programa, önceki 1 yılda ve başlangıçta yüklenici veya bağlı kuruluş çalışanı olmamak."

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kuruma kayıtlı olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, Yaşlılık veya malullük aylığı almamak, Programa, 1 yılda ve başlangıçta yüklenici yada bağlı kuruluş çalışanı olmamak Başvuru tarihinden önceki son bir aylık sürede 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak, Başvuru tarihi itibarıyla 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak, Hane gelir şartını sağlamak Kurum tarafından sunulan aktif işgücü veya işsizlik sigortası programlarının yararlanıcısı olmamak, Yüklenici üniversitenin öğrencisi olmak (açık öğretim veya uzaktan öğretim öğrencisi olmamak kaydını dondurmuş ve/veya pasif durumda olmamak)

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI NEDİR, KİMLER BAŞVURABİLİR?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Cep harçlıklarına kısmen de olsa destek vereceğiz. Gençlerin istihdam piyasalarına girdiklerinde daha hazırlıkları olmaları için dersler vereceğiz. Mülakat teknikleri, CV hazırlama, iş arama motivasyonuyla ilgili dersler, halkla ilişkiler, finansal okuryazarlığı gibi temel dersleri bu eğitim döneminde vereceğiz." diye konuştu.