İşrak namazı güneşin doğuşundan yaklaşık 50 dakika sonra kılınır

İşrak namazının ne zaman başladığı ve ne zamana kadar kılındığı araştırılıyor.

İşrak namazı güneşin doğuşundan yaklaşık 50 dakika sonraya denk geliyor.

Dinimiz İslam'a göre, alimlerin çoğunun işrak namazının duha yani kuşluk namazı olduğunu aktarır.

Tam İlmihal'de bahsi geçen işrak namazı hakkında: "Duha vakti olunca, iki rekat (İşrak namazı) kılmak sünnettir. Bu namaza (Kuşluk namazı) da denir."

Kuşluk vaktinin şer'i gündüzün dörtte biri geçtikten sonra başladığı ve zeval vaktine kadar devam ettiği söylenir. İmsak vaktine eklenen bu dörtte birlik zaman ile kuşluk vakti tespit edilir.

Kuşluk vaktinde en az iki rekat namaz kılmanın çok sevap olduğu hadislerce belirtilmiştir.

İşrak vaktinin bayram namazı kılınan vakitte başladığı ve öğleye 20 dakika kalıncaya kadar kılındığı ifade edilir.

Bu saatlerde kaza namazı kılan kişinin kuşluğa/işrak namazına da niyet edebileceği söylenmiştir. Böylece hem kaza namazı hem de kuşluk namazı kılınmış olur.

Dinimiz İslam'a göre Kuşluk vaktinin şer'i gündüzün dörtte biri geçtikten sonra başladığı ve zeval vaktine kadar devam ettiği söylenir.

Kaynak: Dinimizislam.com