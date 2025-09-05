Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > İstanbul elektrik kesintisi 5 Eylül listesi! Bugün elektrikler saat kaçta gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi 5 Eylül listesi! Bugün elektrikler saat kaçta gelecek?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İstanbul elektrik kesintisi 5 Eylül listesi! Bugün elektrikler saat kaçta gelecek?
İstanbul, Elektrik Kesintisi, BEDAŞ, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul elektrik kesintisi 5 Eylül listesi BEDAŞ tarafından paylaşıldı. İstanbul’da bugün planlı elektrik kesintisi nedeniyle birçok ilçede vatandaşlar gün boyu enerji sıkıntısı yaşayacak. Sabah saatlerinde başlayan kesintilerin, akşam üstüne kadar devam edeceği bildirildi. Yaklaşık 8 saat sürecek bu kesintilerden 17 ilçenin etkileneceği açıklandı. Bugün elektrikler saat kaçta gelecek merak ediliyor.

İstanbul elektrik kesintisi 5 Eylül günü 17 ilçede etkisini gösterecek. Kent genelinde yapılan duyurulara göre elektrikler 09.00 itibarıyla kesintiye uğramaya başladı.

İstanbul elektrik kesintisi 5 Eylül listesi! Bugün elektrikler saat kaçta gelecek? - 1. Resim

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ 5 EYLÜL LİSTESİ

İstanbul’da 5 Eylül Cuma günü planlı elektrik kesintileri nedeniyle birçok ilçede gün boyu enerji kesintisi yaşanıyor. Yaklaşık 8 saat süreceği belirtilen kesintiler, sabah saatlerinde başladı ve akşam üstüne kadar devam edecek. Kent genelinde toplam 17 ilçenin etkileneceği duyuruldu.

İstanbul elektrik kesintisi 5 Eylül listesi! Bugün elektrikler saat kaçta gelecek? - 2. Resim

BUGÜN ELEKTRİKLER SAAT KAÇTA GELECEK?

Sabah 09.00’da başlayan kesintilerin akşam saat 17.00 civarında sona ermesi bekleniyor. Bazı bölgelerde çalışmaların uzaması durumunda elektriklerin 18.00’e kadar gelmeyebileceği belirtildi. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için kesintiler günler öncesinde duyuruldu.

İstanbul elektrik kesintisi 5 Eylül listesi! Bugün elektrikler saat kaçta gelecek? - 3. Resim

BEDAŞ KESİNTİ SORGULAMA

İstanbul’da yaşayanlar elektriklerin ne zaman geleceğini öğrenmek için BEDAŞ’ın resmi internet sitesi üzerinden kesinti sorgulama işlemi yapabiliyor.

Planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında yapılan kesintilerin akşam saatlerinde son bulacağı açıklandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Klasik sanatlar Avrupa'da! Belçika'da açılan sergi büyük ilgi gördüİstanbul'da yangın çıkaran şahıs yakalandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Dof Robotik katılım endeksine uygun mu, halka arz kaç lot verir? Dof Robotik Sanayi talep toplamaya başladı! - HaberlerDof Robotik katılım endeksine uygun mu, halka arz kaç lot verir? Dof Robotik Sanayi talep toplamaya başladı!Balıkesir deprem bölgesi mi, aktif fay hattı var mı? Balıkesir deprem risk haritası - HaberlerBalıkesir deprem bölgesi mi, aktif fay hattı var mı? Balıkesir deprem risk haritasıMessi futbolu bıraktı mı? Arjantin formasıyla son iç saha maçına çıktı - HaberlerMessi futbolu bıraktı mı? Arjantin formasıyla son iç saha maçına çıktıWednesday 3. sezon ne zaman? Yeni sezon tarihine dair açıklama geldi! - HaberlerWednesday 3. sezon ne zaman? Yeni sezon tarihine dair açıklama geldi!Behzat Ç. 3. sezon 6. bölüm ne zaman? Sezon finali tarihi belli oldu - HaberlerBehzat Ç. 3. sezon 6. bölüm ne zaman? Sezon finali tarihi belli olduTESKİ su kesintisi 5 Eylül: Tekirdağ’da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? - HaberlerTESKİ su kesintisi 5 Eylül: Tekirdağ’da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?
Sonraki Haber Yükleniyor...