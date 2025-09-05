İstanbul elektrik kesintisi 5 Eylül listesi! Bugün elektrikler saat kaçta gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi 5 Eylül günü 17 ilçede etkisini gösterecek. Kent genelinde yapılan duyurulara göre elektrikler 09.00 itibarıyla kesintiye uğramaya başladı.

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ 5 EYLÜL LİSTESİ

İstanbul’da 5 Eylül Cuma günü planlı elektrik kesintileri nedeniyle birçok ilçede gün boyu enerji kesintisi yaşanıyor. Yaklaşık 8 saat süreceği belirtilen kesintiler, sabah saatlerinde başladı ve akşam üstüne kadar devam edecek. Kent genelinde toplam 17 ilçenin etkileneceği duyuruldu.

BUGÜN ELEKTRİKLER SAAT KAÇTA GELECEK?

Sabah 09.00’da başlayan kesintilerin akşam saat 17.00 civarında sona ermesi bekleniyor. Bazı bölgelerde çalışmaların uzaması durumunda elektriklerin 18.00’e kadar gelmeyebileceği belirtildi. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için kesintiler günler öncesinde duyuruldu.

BEDAŞ KESİNTİ SORGULAMA

İstanbul’da yaşayanlar elektriklerin ne zaman geleceğini öğrenmek için BEDAŞ’ın resmi internet sitesi üzerinden kesinti sorgulama işlemi yapabiliyor.

Planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında yapılan kesintilerin akşam saatlerinde son bulacağı açıklandı.