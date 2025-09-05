TESKİ su kesintisi 5 Eylül: Tekirdağ’da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

TESKİ su kesintisi 5 Eylül duyurusu yapıldı. Tekirdağ'da bazı ilçe ve mahallelerde kısa süreli su kesintisi yapılacak. Arıza giderildikten sonra suyun abonelere ulaşması birkaç saat gecikmeli olabileceğinden vatandaşların tedbirli olmaları öneriliyor.

TESKİ SU KESİNTİSİ 5 EYLÜL

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) 5 Eylül Cuma günü bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını duyurdu. Çerkezköy’de Cumhuriyet Mahallesi’nde 09.30’da başlayan kesintinin 13.00’e kadar sürmesi planlanıyor.

Aynı ilçedeki Bağlık Mahallesi’nde ise 08.50’de başlayan arıza çalışmasının 12.00’de tamamlanması bekleniyor. Marmaraereğlisi’nin Dereağzı Mahallesi’nde ise içme suyu deposundaki seviye düşüklüğü nedeniyle dün başlayan kesinti bugün 11.30’da sona erecek.

TEKİRDAĞ'DA SULAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?

TESKİ’nin açıklamasına göre Çerkezköy Cumhuriyet Mahallesi’nde saat 13.00, Bağlık Mahallesi’nde ise saat 12.00 itibarıyla şebekeye yeniden su verilecek.

Marmaraereğlisi Dereağzı Mahallesi’nde ise kesintinin 11.30’da bitmesi öngörülüyor.