İstanbul su kesintisi 19 Kasım 2026 Perşembe günü İSKİ'nin planlı ve arıza kaynaklı kesinti programıyla birlikte araştırılıyor. Zeytinburnu, Beşiktaş, Sarıyer, Sultangazi ve Şişli ilçelerinde su kesintilerinden etkilenen mahalleler ve suların yeniden verileceği saatler merak ediliyor.

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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 19 Kasım Perşembe günü Zeytinburnu, Beşiktaş, Sarıyer, Sultangazi ve Şişli ilçelerini kapsayan su kesintisi bilgilerini paylaştı. Vatandaşlar, yaşadıkları mahallelerde suların ne zaman geleceğini öğrenmek için kesinti saatlerini takip ediyor. İşte 19 Kasım İstanbul İSKİ su kesintisi listesi ve ilçe ilçe ayrıntılar...

İSTANBUL İSKİ SU KESİNTİSİ 19 KASIM

ZEYTİNBURNU SU KESİNTİSİ

Veliefendi Mah / Zeytinburnu

Açıklama

İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi

19.11.2026 14:33

Tahmini Bitiş

19.11.2026 18:00

BEŞİKTAŞ SU KESİNTİSİ

Muradiye Mah / Beşiktaş

Açıklama

İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi

19.11.2026 13:13

Tahmini Bitiş

19.11.2026 17:00

İstanbul İSKİ su kesintisi 19 Kasım (Zeytinburnu, Beşiktaş, Sarıyer, Sultangazi, Şişli)

SARIYER SU KESİNTİSİ

Maslak Mah. / Sarıyer

Açıklama

İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi

19.11.2026 14:08

Tahmini Bitiş

19.11.2026 16:00

SULTANGAZİ SU KESİNTİSİ

Etkilenen Bölge

Cebeci Mah / Sultangazi

Açıklama

İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi

19.11.2026 14:51

Tahmini Bitiş

19.11.2026 17:00

ŞİŞLİ SU KESİNTİSİ

19 Mayıs Mah., Fulya Mah., Meşrutiyet Mah., Teşvikiye Mah.,

Açıklama

İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi

19.11.2026 13:13

Tahmini Bitiş

19.11.2026 17:00

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