İstanbul ne zaman fethedildi, kaç gün sürdü? İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümü

29 Mayıs 1453’te Fatih Sultan Mehmet’in liderliğinde gerçekleşen İstanbul’un fethi, 572. yıl dönümünde coşkuyla anılıyor. Yeni Çağ'ın başlangıcının simgelerinden olan İstanbul'un fethi ve kuşatma kaç gün sürdü merak ediliyor.

İstanbul’un fethi, dünya tarihinin en kritik dönüm noktalarından biri olarak 572 yıldır konuşulmaya devam ediyor. 29 Mayıs 1453’te, henüz 21 yaşındaki II. Mehmet’in, namıdiğer Fatih Sultan Mehmet’in, Bizans’ın başkenti Konstantinopolis’i fethetmesiyle tarih yeniden yazıldı.

İSTANBUL NE ZAMAN FETHEDİLDİ?

İstanbul, 29 Mayıs 1453 tarihinde Osmanlı Padişahı II. Mehmet tarafından fethedildi. Henüz 21 yaşında olan genç padişah, askeri dehası ve kararlılığıyla Bizans İmparatorluğu’nun başkenti Konstantinopolis’i ele geçirerek “Fatih” unvanını kazandı.

Bu zafer, Osmanlı Devleti’nin yeni başkenti olarak İstanbul’u merkeze alarak döneminin en güçlü devletlerinden biri olmasının yolunu açtı. Fetih, askeri başarının yanı sıra aynı zamanda kültürel ve siyasi bir dönüşümün başlangıcı oldu bu da 572 yıl sonra bile önemini koruyor. Fetih sürecinde, II. Mehmet’in aylar süren hazırlıkları kritik bir rol oynadı.

İSTANBUL’UN FETHİ KAÇ GÜN SÜRDÜ?

İstanbul’un fethi için kuşatma, 6 Nisan 1453’te başladı ve 29 Mayıs 1453’te sona erdi ve toplamda 53 gün sürdü. Osmanlı ordusu, Bizans’ın surlarla çevrili şehrini karadan ve denizden kuşatarak yoğun bir mücadele verdi.

Fatih Sultan Mehmet’in devasa Şahi topları ve Haliç’e gemileri karadan indirerek Bizans savunmasını kırdığı bu süreç, askeri strateji açısından bir dönüm noktası oldu. 53 günlük kuşatma, Osmanlı’nın kararlılığı ve teknolojik üstünlüğüyle zaferle sonuçlandı.

Kuşatma boyunca, Osmanlı ordusu yaklaşık 80 bin askerle Bizans’ın 7 bin kişilik savunmasına karşı mücadele etti.

Fatih’in Rumeli Hisarı’nı inşa ederek Boğaz’ı kontrol altına aldığını ve bu stratejik hamlenin fethin başarısında kilit rol oynadığını vurguluyor.

Kuşatmanın son günlerinde, 29 Mayıs sabahı Osmanlı askerlerinin Topkapı surlarından şehre girmesiyle fetih tamamlandı. Bu 53 günlük süreç, dünya tarihindeki en etkileyici olaylarından biri olarak tanımlanıyor.

İSTANBUL’UN FETHİ’NİN ÖNEMİ

İstanbul’un fethi, yalnızca bir şehrin ele geçirilmesi değil, dünya tarihini şekillendiren bir olay olarak kabul ediliyor.

Fetih, Orta Çağ’ın sona erip Yeni Çağ’ın başlamasını simgeleyerek Bizans İmparatorluğu’nun sonunu getirdi. Osmanlı Devleti’ni imparatorluk yolunda güçlendirdi.

İstanbul, Osmanlı’nın başkenti olarak kültürel, dini ve ticari açıdan dünyanın en önemli merkezlerinden biri haline geldi.

Ayrıca, fetih, Avrupa’da yeni deniz yolları arayışını hızlandırarak Coğrafi Keşifler dönemini tetikledi.

Fethin önemi, siyasi ve askeri olmasının yanı sıra aynı zamanda kültürel ve toplumsal etkileriyle de ölçülüyor. Fatih Sultan Mehmet’in farklı din ve kültürlere hoşgörüyle yaklaşması, İstanbul’u çok kültürlü bir merkez haline getirdi.