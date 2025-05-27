İstanbul trafiğe kapalı yollar listesi 27 Mayıs 2025: İstanbul'da bugün hangi yollar kapalı, ne zaman açılacak?

İstanbul Valiliği tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, İstanbul’da bugün hangi yolların trafiğe kapalı olduğu belli oldu. Valilik, Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı’nın şampiyonluk kutlamaları sebebiyle İstanbul’da trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar hakkında net bir bilgi verdi. Böylelikle Bağdat Caddesi’nin yol durumu sürücüler tarafından yoğun şekilde arama motorlarında sorgulatılıyor.

27 Mayıs 2025 Salı günü İstanbul’da yola çıkacak sürücüler, trafikte hangi yolların kapalı olduğu konusu hakkında bilgi almak istiyor. Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı’nın şampiyonluk kutlamalarında bugün bazı güzergahlar İstanbul’da trafiğe kapatılacak.

İstanbul Valiliği konuyla ilgili resmi bir duyuru yaptı. Buna göre, Bostancı Meydan ile sahil yolu Kadıköy yönü ile Bağdat Caddesi ve Bostancı Meydanı gibi önemli yolların trafiğe kapatılacağını bildirdi. Sürücüler ise bu yollar yerine alternatif güzergahları kullanacak.

İSTANBUL'DA TRAFİĞE KAPANACAK YOLLAR LİSTESİ 27 MAYIS 2025

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı Şampiyonluk Kutlaması sebebiyle 27 Mayıs 2025 Salı günü saat 15.00'ten program bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar şu şekilde:

- Büyükyalı Caddesi-Turgut Özal Bulvarı Kesişimi ile Bostancı Meydan arası Sahilyolu (Kadıköy İstikameti),

- Bağdat Caddesi Bostancı Meydan ile Bağdat Caddesi Mustafa Mazhar Bey sokak arası ve bu caddeye çıkan tüm sokaklar.

ALTERNATİF YOLLAR

- Fahrettin Kerim Gökay Caddesi (Minibüs Yolu),

- Şemsettin Günaltay Caddesi,

- D-100 Karayolu,

- Cemil Topuzlu Caddesi,

- Şemsettin Günaltay Caddesi,

- Turgut Özal Bulvarı (Güney İstikamet).

YOLLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Valiliğin açıklamasına bakıldığında bahsi geçen yolların saat 15.00’ten etkinlik sonuna kadar trafiğe kapalı olacağı bilgisi verildi.