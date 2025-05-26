İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılıyor! İşte o güzergahlar...

Kaynak: Anadolu Ajansı 26 Mayıs 2025 23:14 - Güncelleme: 26 Mayıs 2025 23:18 - Güncelleme:

İstanbul Valiliği, yarın trafiğe çıkacaklar için önem arz eden bir bilgilendirmede bulundu. Valilik, Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nın şampiyonluk kutlaması nedeniyle yarın trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları açıkladı.

İstanbul Valiliği'nden, yarın şehir içinde trafiğe çıkacakları ilgilendiren bir duyuru yapıldı. TRAFİĞE KAPATILACAK GÜZERGAHLAR HANGİLERİ? Valilikten yapılan açıklamada, yarın saat 15.00'ten program bitimine kadar Büyükyalı Caddesi-Turgut Özal Bulvarı kesişimi ile Bostancı Meydan arası sahil yolu Kadıköy istikameti, Bağdat Caddesi Bostancı Meydan ile Bağdat Caddesi Mustafa Mazhar Bey Sokak arası ve bu caddeye çıkan tüm sokakların trafiğe kapatılacağı belirtildi. İlgili Haber Suriye yeni ordusunu şekillendiriyor! "Sadık, profesyonel, gönüllü" Açıklamada, kapatılacak yollara alternatif olarak, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi (Minibüs Yolu), Şemsettin Günaltay Caddesi, D-100 Karayolu, Cemil Topuzlu Caddesi ve Turgut Özal Bulvarı güney istikametinin kullanılabileceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Batıkan Altaş