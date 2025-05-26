Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılıyor! İşte o güzergahlar...

İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılıyor! İşte o güzergahlar...

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İstanbul&#039;da yarın bazı yollar trafiğe kapatılıyor! İşte o güzergahlar...
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul Valiliği, yarın trafiğe çıkacaklar için önem arz eden bir bilgilendirmede bulundu. Valilik, Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nın şampiyonluk kutlaması nedeniyle yarın trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları açıkladı.

İstanbul Valiliği'nden, yarın şehir içinde trafiğe çıkacakları ilgilendiren bir duyuru yapıldı.

İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılıyor! İşte o güzergahlar... - 1. Resim

TRAFİĞE KAPATILACAK GÜZERGAHLAR HANGİLERİ?

Valilikten yapılan açıklamada, yarın saat 15.00'ten program bitimine kadar Büyükyalı Caddesi-Turgut Özal Bulvarı kesişimi ile Bostancı Meydan arası sahil yolu Kadıköy istikameti, Bağdat Caddesi Bostancı Meydan ile Bağdat Caddesi Mustafa Mazhar Bey Sokak arası ve bu caddeye çıkan tüm sokakların trafiğe kapatılacağı belirtildi.

Açıklamada, kapatılacak yollara alternatif olarak, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi (Minibüs Yolu), Şemsettin Günaltay Caddesi, D-100 Karayolu, Cemil Topuzlu Caddesi ve Turgut Özal Bulvarı güney istikametinin kullanılabileceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Erdoğan kendine yakın bazı müteahhitleri tasfiye edecek! Cem Küçük'ten canlı yayında çarpıcı iddia
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İstanbul merkezli büyük operasyon! Aralarında yarbay, albay ve binbaşılar da var - GündemAralarında yarbay, albay ve binbaşılar da varSuriye yeni ordusunu şekillendiriyor! "Sadık, profesyonel, gönüllü" - GündemSuriye yeni ordusunu şekillendiriyor!Erdoğan kendine yakın bazı müteahhitleri tasfiye edecek! Cem Küçük'ten canlı yayında çarpıcı iddia - GündemErdoğan kendine yakın bazı müteahhitleri tasfiye edecek!Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Azerbaycan’la, her şartta omuz omuza vermeye devam edeceğiz - GündemCumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Azerbaycan’la, her şartta omuz omuza vermeye devam edeceğizKamu çalışanlarının imzalarını taklit etmişler! Sahte belge operasyonunda 20 şüpheli tutuklandı - GündemAnkara’da sahte belge operasyonu: 20 şüpheli tutuklandıCumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: AK Parti'den yeni anayasa için hızlı adım - GündemAK Parti'den yeni anayasa için hızlı adım
Sonraki Haber Yükleniyor...