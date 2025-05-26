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Suriye yeni ordusunu şekillendiriyor! "Sadık, profesyonel, gönüllü"

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Suriye yeni ordusunu şekillendiriyor! &quot;Sadık, profesyonel, gönüllü&quot;
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Suriye'de Esad rejiminin tarihi bir operasyonla devrilmesinin ardından, toparlanma süreci devam ediyor. Ülkenin ordusunda da büyük bir değişim hakimken, Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebu Kasra, yeni orduya ilişkin kritik bilgiler verdi. Kasra, "Sadık askerlerin katılacağı profesyonel bir gönüllü ordu istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebu Kasra, bakanlığının "ulusal askeri doktrin"e sahip bir ordu inşa edeceğini belirtti ve Savunma Bakanlığı yetkisi dışında hareket edilmesine kesinlikle izin verilmeyeceğini vurguladı.

Suriye'nin devlet televizyonu El-İhbariyye'ye verdiği röportajda Ebu Kasra, önceki Suriye ordusunun itibarının, vatandaşlara yönelik işlenen suçlarla zedelendiğini söyledi.

Suriye yeni ordusunu şekillendiriyor! "Sadık, profesyonel, gönüllü" - 1. Resim

"BAKANLIK DIŞINDA HAREKETE EDİLMEYECEK"

“Ordu ile halk arasındaki bağı yeniden kurmak için çalışıyoruz” diyen Ebu Kasra, yeni ordu yapısına ilişkin yaklaşık 130 grupla görüştüklerini ve bunların bakanlık bünyesine entegre edilmesinde önemli başarı elde ettiklerini ifade etti. “Hiçbir grup Savunma Bakanlığı'nın yetkisi dışında hareket edemeyecek” dedi.

Ebu Kasra, bakanlığın İçişleri Bakanlığı ile iş birliği içinde, eski Beşşar Esed rejiminin kalıntılarını takip ettiklerini, silahları topladıklarını, silahlı gücü sadece devlet kontrolünde tutmak için çalıştıklarını ve Suriyelilere yönelik ihlallerin önlenmesini hedeflediklerini belirtti.

Silahlı kuvvetlerin yeniden düzenlendiğini, personel ve subayların daha etkin ve kurumsal faaliyetlerle göreve döndüğünü aktaran bakan, askeri eğitim tesislerinin yeniden işler hale getirilmesiyle yeni asker adaylarının eğitilmesi için hazırlık yapıldığını söyledi.

Suriye yeni ordusunu şekillendiriyor! "Sadık, profesyonel, gönüllü" - 2. Resim

PROFESYONELLERDEN OLUŞAN GÖNÜLLÜ BİR ORDU

Ebu Kasra, eski rejimden firar etmiş subayların orduyu yeniden inşa etme konusunda istekli olduklarını belirterek, “Onları yeniden orduya katmak için çalışıyoruz” dedi.

Bakan, “Suriye halkını koruyacak ulusal bir askeri doktrine sahip bir ordu kurmayı hedefliyoruz. Sadık askerlerin katılacağı profesyonel bir gönüllü ordu istiyoruz” ifadelerini kullandı.

17 Mayıs’ta Ebu Kasra, tüm askeri birliklerin Savunma Bakanlığı çatısı altında birleştirildiğini açıklamıştı. Bu hamle, ordu yapısının kurumsal bir çerçevede yeniden bütünleştirilmesini hedefliyor.

Yaklaşık 25 yıldır ülkeyi yöneten Beşşar Esed’in 8 Aralık’ta Rusya’ya kaçmasıyla 1963’ten bu yana iktidarda olan Baas Partisi rejimi sona ermişti.

Ocak ayında ise rejim karşıtı güçlerin lideri Ahmed eş-Şaraa, geçiş süreci için devlet başkanı ilan edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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