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İstanbul'a yağmur ne zaman yağacak? Meteoroloji beklenen tarihi açıkladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İstanbul&#039;a yağmur ne zaman yağacak? Meteoroloji beklenen tarihi açıkladı
İstanbul, Yağmur, Hava Durumu, Meteoroloji, Haber
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sıcaktan bunalan İstanbullulara müjdeli haberi verdi. Havanların serinleyeceği ve yağmur yağacağı tarih araştırılırken beklenen tarih duyuruldu.

Şehirde nemle birlikte 40 dereceyi aşan hissedilen sıcaklıklar etkisini sürdürüyor. 'İstanbul'a yağmur ne zaman yağacak?' merak eden İstanbullulara, Meteoroloji tarih verdi. 

İSTANBUL'A YAĞMUR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 5 günlük hava durumu tahminine göre, İstanbul’da yağmur 30 Temmuz 2025 Çarşamba günü başlayacak ve 1 Ağustos Cuma gününe kadar aralıklarla devam edecek.

Çarşamba günü yerel sağanak yağışların özellikle kentin kuzey ve batı kesimlerinde etkili olması bekleniyor. Perşembe ve cuma günleri gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği tahmin ediliyor.

Yağış ihtimali yüzde 60-70 seviyelerinde çarşamba günü başlayacak yağışların kenti serinleteceğini duyururken yağışların kısa süreli ve yerel olacağı belirtildi. 

Ancak kalıcı bir serinleme için ağustos ayı bekleniyor. 

İstanbul'a yağmur ne zaman yağacak? Meteoroloji beklenen tarihi verdi - 1. Resim

HAVALAR NE ZAMAN SERİNLEYECEK?

İstanbul’da sıcaklıkların kademeli olarak düşmesi 30 Temmuz 2025 Çarşamba gününden itibaren başlayacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sıcaklıkların 3-6 derece azalacağını ve gündüz sıcaklıklarının 31-34 derece bandına gerileyeceğini öngörüyor. 

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ

İstanbul 5 günlük hava tahmin raporuna göre sıcaklıklar 30 Temmuz Çarşamba gününden itibaren düşüyor. Yağışlı havanın etkisi ise yer yer hissedilecek. 

İstanbul'a yağmur ne zaman yağacak? Meteoroloji beklenen tarihi verdi - 2. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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