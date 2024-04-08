İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı tatiline özel olarak İstanbullulara ücretsiz kültür ve sanat deneyimi sunacak. Peki, hangi müzeler bayram tatilinde ücretsiz? Bayramda İBB sanat etkinlikleri neler? işte detaylar...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ramazan Bayramı tatiline özel hazırlanan ücretsiz gezi yerlerini duyurdu. İşte İstanbul'da Bayram tatiline özel ücretsiz gezilecek yerler 2024...

İSTANBUL'DA BAYRAM TATİLİNE ÖZEL ÜCRETSİZ GEZİLECEK YERLER 2024

İBB Kültür AŞ, şehrin kültür ve sanat hazinelerini görmeye teşvik etmek amacıyla yerli ziyaretçilere yönelik ücretsiz bir sanat ve gezi deneyimi sunacak.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, Artistanbul Feshane, Bulgur Palas, Çubuklu Silolar, Kemal Sunal Müzesi ve İstanbul Sanat, Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününden itibaren ziyaret edilebilecek. Bu yerler ayrıca bir dizi etkinliğe de ev sahipliği yapacak.

Etkinlik programına İBB Kültür sosyal medya hesapları ile www.kultursanat.istanbul adresinden ulaşılabilecek.