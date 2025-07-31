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İstanbul'da deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini paylaştı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İstanbul&#039;da deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini paylaştı
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul'da az önce deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Marmara Denizi olup, Silivri’ye yaklaşık 24.65 kilometre uzaklıktadır. Depremi hisseden vatandaşlar ise İstanbul'da deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

İstanbul ve çevre illerde yaşayan vatandaşlar bugün öğle saatlerinde hissedilen sarsıntı nedeniyle panik yaşadı. Böylelikle İstanbul'da deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? sorusu yeniden gündem oldu.

İstanbul'da deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini paylaştı - 1. Resim

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ ŞİDDETİNDE?

İstanbul ve çevre illerde hissedilen bir deprem yaşandı. Depremin merkez üssü Marmara Denizi olup, Silivri’ye yaklaşık 24.65 kilometre uzaklıkta gerçekleşti.

30 Temmuz 2025 Perşembe günü saat 13:36:40’ta kaydedilen sarsıntının büyüklüğü 3.5 (Ml) olarak kaydedildi. Depremin derinliği ise yaklaşık 9.91 kilometre olarak belirlendi.

İstanbul'da deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini paylaştı - 2. Resim

SON DEPREMLER LİSTESİ PAYLAŞILDI

Ülkemizde yaşanan sarsıntılar Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anbean kaydedilmektedir. Bu liste üzerinden yaşanan depremin merkez üssü, şiddet ve derinlik bilgilerine kolaylıkla erişim sağlanılıyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

İstanbul'da deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini paylaştı - 3. Resim

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

Tarih(TS)EnlemBoylamDerinlik(Km)BüyüklükYer
2025-07-31 13:51:5640.1744431.804177.022.0Beypazarı (Ankara)
2025-07-31 13:36:4040.84528.267789.913.5Marmara Denizi - [24.65 km] Silivri (İstanbul)
2025-07-31 13:30:2538.3430631.7557.081.2Ilgın (Konya)
2025-07-31 13:21:0137.1705628.819727.031.2Menteşe (Muğla)
2025-07-31 13:00:2339.3458328.909447.01.1Simav (Kütahya)
2025-07-31 12:44:4736.9344427.326395.531.8Ege Denizi - [04.89 km] Bodrum (Muğla)
2025-07-31 12:17:3039.5530634.393615.281.2Çiçekdağı (Kırşehir)
2025-07-31 12:16:1639.7597230.188897.01.3İnönü (Eskişehir)
2025-07-31 11:54:2838.0022237.44257.01.7Nurhak (Kahramanmaraş)
2025-07-31 10:45:2339.2613928.956947.02.1Simav (Kütahya)

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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