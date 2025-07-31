İstanbul'da deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini paylaştı

İstanbul ve çevre illerde yaşayan vatandaşlar bugün öğle saatlerinde hissedilen sarsıntı nedeniyle panik yaşadı. Böylelikle İstanbul'da deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? sorusu yeniden gündem oldu.

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ ŞİDDETİNDE?

İstanbul ve çevre illerde hissedilen bir deprem yaşandı. Depremin merkez üssü Marmara Denizi olup, Silivri’ye yaklaşık 24.65 kilometre uzaklıkta gerçekleşti.

30 Temmuz 2025 Perşembe günü saat 13:36:40’ta kaydedilen sarsıntının büyüklüğü 3.5 (Ml) olarak kaydedildi. Depremin derinliği ise yaklaşık 9.91 kilometre olarak belirlendi.

SON DEPREMLER LİSTESİ PAYLAŞILDI

Ülkemizde yaşanan sarsıntılar Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anbean kaydedilmektedir. Bu liste üzerinden yaşanan depremin merkez üssü, şiddet ve derinlik bilgilerine kolaylıkla erişim sağlanılıyor.