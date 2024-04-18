İstanbul’da sıcaklık 10 derece düşecek

AKOM'un raporuna göre, İstanbul'da cumartesi gününe kadar sağanak yağışlar ve gök gürültülü sağanaklar görülürken, perşembe gününden itibaren sıcaklıkların 16 dereceye kadar azalması öngörülüyor. İstanbul'da hava nasıl olcak? Yarın hava nasıl? Hava durumu son dakika gelişmelere dair merak edilenler...

İstanbul'un hava durumuyla ilgili son tahminler, ani bir sıcaklık düşüşünü işaret ediyor. AKOM'un verilerine göre, İstanbul'da önümüzdeki cumartesi gününe kadar yoğun sağanak ve gök gürültülü yağışlar beklenirken, bu durumun perşembe gününden itibaren sıcaklıklarda 16 dereceye kadar bir düşüşe neden olacağı öngörülüyor.

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 17 Nisan raporuna göre, Edirne, Kırklareli, ve İzmir'de gök gürültülü sağanak ve yağışlar tahmin edilirken, Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde kuvvetli rüzgarlar bekleniyor. Ayrıca, hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde hafif bir artış göstermesi ve ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da cumartesi gününe kadar sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. AKOM'a göre, sıcaklıkların düşeceği belirtilirken, 25-28 derece arasında seyreden hava sıcaklıklarının 16-18 dereceye kadar gerilemesi öngörülüyor.

BU HAFTA HAVA NASIL?

Bu doğrultuda, İstanbul ve çevresinde yaşayanların dikkatli olmaları ve gerekli önlemleri almaları önem taşıyor. Son tahminlere göre, alçak basınç sisteminin etkisiyle bölgede yerel sağanaklar ve gök gürültülü yağışlar görülebilir. Bu durumda, sürücülerin trafikte dikkatli olmaları ve ani su birikintilerine karşı tedbirli olmaları önemlidir. Ayrıca, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte vatandaşların giysilerini ve yaşam alanlarını buna göre düzenlemeleri önerilmektedir.

Öte yandan, diğer illerde de hava durumu detaylarına bakıldığında, farklı önlemler alınması gerekebilir. Ankara'da parçalı ve az bulutlu bir hava beklenirken, İzmir'de yerel sağanaklarla birlikte gece saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar tahmin ediliyor. Diyarbakır'da ise az bulutlu ve açık bir hava beklenirken, Samsun ve Trabzon'da parçalı ve az bulutlu bir hava öngörülüyor. Bu nedenle, hava durumu raporlarına dikkatlice göz atmak ve gerektiğinde önlemleri almak önemlidir.