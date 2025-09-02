İstanbul'daki yangında son durum ne? Son dakika yangın haberi, İstoç alev alev

İstanbul'da yangın çıktı. Kentin önemli iş merkezlerinden biri olan Bağcılar'daki İstanbul Toptancılar Çarşısı cayır cayır yanıyor. Bölgede çok sayıda ekibin müdahalesi sürüyor. İstanbul'daki yangında son durum merak ediliyor. Peki İstoç yangın söndürüldü mü, son durum ne? İşte İstanbul son dakika yangın haberinin ayrıntıları...

İSTANBUL'DAKİ YANGIN NEREDE ÇIKTI?

İstanbul'daki yangın Bağcılar Mahmutbey Mahallesi'ndeki İstanbul Toptancılar Çarşısı'nda (İSTOÇ) bir iş yerinde çıktı. Plastik ürünler sattığı öğrenilen dükkanda başlayan yangın kısa sürede bitişikteki iş yerlerine de sıçradı.

İSTOÇ'TAKİ YANGIN NEDEN ÇIKTI?

İSTOÇ'taki yangının çıkış sebebi ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

BAĞCILAR YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Bağcılar İstoç'taki yangın henüz söndürülmedi. İhbar üzerine adrese takviye ekipler sevk edildi. Birçok dükkan risk altında, müdahale sürüyor.