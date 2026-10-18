Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında İstanbulspor ile Antalyaspor, İstanbul'da puan mücadelesine çıkacak. İstanbulspor-Antalyaspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir, şifresiz mi merak edilirken gözler muhtemel ilk 11'e çevrildi.

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Türkiye Futbol Federasyonunun açıkladığı hakem kadrosuna göre İstanbulspor-Antalyaspor mücadelesini Burak Demirkıran yönetecek. Karşılaşmada Emre Doğu ve Abdullah Özcan yardımcı hakem olarak görev yapacak. Dördüncü hakemlik görevini Doğukan Yıldırım üstlenecek. Müsabakanın VAR hakemi Volkan Bayarslan, AVAR hakemi ise Mehmet Kısal olacak. Peki, İstanbulspor-Antalyaspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir, şifresiz mi?

İstanbulspor-Antalyaspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir, şifresiz mi? Muhtemel 11

İSTANBULSPOR-ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, CANLI YAYIN NEREDE İZLENİR, ŞİFRESİZ Mİ?

İstanbulspor-Antalyaspor karşılaşması, TRT Spor ve beIN SPORTS 2 kanallarından canlı yayınlanacak. İstanbulspor-Antalyaspor maçı TRT Spor ekranlarından şifresiz yayınlanacak.

İstanbulspor-Antalyaspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir, şifresiz mi? Muhtemel 11

İSTANBULSPOR-ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İstanbulspor ile Antalyaspor, Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında 18 Ekim 2026 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak müsabakanın başlama saati 19.00 olarak açıklandı.

İstanbulspor-Antalyaspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir, şifresiz mi? Muhtemel 11



İSTANBULSPOR-ANTALYASPOR MUHTEMEL 11

İstanbulspor: Alp Tutar, Berk Ali Nizam, Michael Ologo, Duran Şahin, Emrecan Uzunhan, Yusuf Ali Özer, Etienne Mendy, Dijlan Aydın, Ömer Faruk, Mamadou Fall, Alieu Cham.

Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Samet Yalçın, Francis Nzaba, Ensar Buğra Tivsiz, Bünyamin Balcı, Jesper Ceesay, Soner Dikmen, Sander van de Streek, Pedrinho, Mevlüt Şimşek, Nuno da Costa.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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