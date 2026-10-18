Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Haberler

İstanbulspor-Antalyaspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir, şifresiz mi? Muhtemel 11

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
İstanbulspor-Antalyaspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir, şifresiz mi? Muhtemel 11
Başlık Resmiİstanbulspor-Antalyaspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir, şifresiz mi

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında İstanbulspor ile Antalyaspor, İstanbul'da puan mücadelesine çıkacak. İstanbulspor-Antalyaspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir, şifresiz mi merak edilirken gözler muhtemel ilk 11'e çevrildi.

Kaydet
|

Türkiye Futbol Federasyonunun açıkladığı hakem kadrosuna göre İstanbulspor-Antalyaspor mücadelesini Burak Demirkıran yönetecek. Karşılaşmada Emre Doğu ve Abdullah Özcan yardımcı hakem olarak görev yapacak. Dördüncü hakemlik görevini Doğukan Yıldırım üstlenecek. Müsabakanın VAR hakemi Volkan Bayarslan, AVAR hakemi ise Mehmet Kısal olacak. Peki, İstanbulspor-Antalyaspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir, şifresiz mi?

İstanbulspor-Antalyaspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir, şifresiz mi? Muhtemel 11
Başlık Resmiİstanbulspor-Antalyaspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir, şifresiz mi? Muhtemel 11

İSTANBULSPOR-ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, CANLI YAYIN NEREDE İZLENİR, ŞİFRESİZ Mİ?

İstanbulspor-Antalyaspor karşılaşması, TRT Spor ve beIN SPORTS 2 kanallarından canlı yayınlanacak. İstanbulspor-Antalyaspor maçı TRT Spor ekranlarından şifresiz yayınlanacak.

İstanbulspor-Antalyaspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir, şifresiz mi? Muhtemel 11
Başlık Resmiİstanbulspor-Antalyaspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir, şifresiz mi? Muhtemel 11

İSTANBULSPOR-ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İstanbulspor ile Antalyaspor, Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında 18 Ekim 2026 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak müsabakanın başlama saati 19.00 olarak açıklandı.

İstanbulspor-Antalyaspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir, şifresiz mi? Muhtemel 11
Başlık Resmiİstanbulspor-Antalyaspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir, şifresiz mi? Muhtemel 11


İSTANBULSPOR-ANTALYASPOR MUHTEMEL 11

İstanbulspor: Alp Tutar, Berk Ali Nizam, Michael Ologo, Duran Şahin, Emrecan Uzunhan, Yusuf Ali Özer, Etienne Mendy, Dijlan Aydın, Ömer Faruk, Mamadou Fall, Alieu Cham.

Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Samet Yalçın, Francis Nzaba, Ensar Buğra Tivsiz, Bünyamin Balcı, Jesper Ceesay, Soner Dikmen, Sander van de Streek, Pedrinho, Mevlüt Şimşek, Nuno da Costa.

İLGİLİ HABERLER
Beşiktaş, Trabzonspor maçının kadrosunu açıkladı: Cerny ve Vlahovic detayı
SPOR
Beşiktaş, Trabzonspor maçının kadrosunu açıkladı: Cerny ve Vlahovic detayı
Başakşehir-Gaziantep FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? Muhtemel 11 maç kadrosu
HABERLER
Başakşehir-Gaziantep FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? Muhtemel 11 maç kadrosu
Kocaelispor-Göztepe maçı hangi kanalda, şifresiz mi, canlı nerede izlenir? işte muhtemel 11
HABERLER
Kocaelispor-Göztepe maçı hangi kanalda, şifresiz mi, canlı nerede izlenir? işte muhtemel 11
Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Haberler
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.