İstanbul'un hangi ilçe ve mahallelerinde elektrikler kesilecek? BEDAŞ duyurdu! Karanlık 9 saat sürecek

İstanbul'un birçok ilçesinde bugün elektrikler kesilecek. Bakım ve onarım çalışmaları kapsamında yapılacak olan elektrik kesintilerinin 9 saate kadar sürmesi bekleniyor. 4 Eylül 2025 tarihli BEDAŞ elektrik kesintisi programına göre İstanbul’un Avrupa Yakası’nda yer alan toplam 22 ilçede planlı kesinti uygulanacak. Peki İstanbul'da elektriklerin kesileceği ilçe ve mahalleler belli mi, elektrikler ne zaman gelecek? İşte detaylar...

İSTANBUL'DA ELEKTRİKLER NEDEN YOK?

4 Eylül Perşembe günü İstanbul elektrik kesintilerinin sebebi bakım ve onarım çalışmalarıdır.

İSTANBUL'UN HANGİ İLÇELERİNDE ELEKTRİKLER KESİLECEK?

İstanbul'daki kesintiden etkilenecek ilçeler arasında Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Avcılar, Beylikdüzü, Esenyurt, Küçükçekmece, Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Eyüpsultan, Sarıyer, Beşiktaş, Şişli, Kağıthane, Bayrampaşa, Fatih, Zeytinburnu, Arnavutköy, Büyükçekmece, Silivri, Çatalca ve Sultangazi yer alıyor.

İşte kesinti programı;