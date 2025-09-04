Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > İstanbul'un hangi ilçe ve mahallelerinde elektrikler kesilecek? BEDAŞ duyurdu! Karanlık 9 saat sürecek

İstanbul'un hangi ilçe ve mahallelerinde elektrikler kesilecek? BEDAŞ duyurdu! Karanlık 9 saat sürecek

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İstanbul&#039;un hangi ilçe ve mahallelerinde elektrikler kesilecek? BEDAŞ duyurdu! Karanlık 9 saat sürecek
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, 4 Eylül 2025  tarihinde İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacağı bilgisi paylaşıldı. Elektrik kesintisi nerelerde yaşanacak, kaç saat sürecek? İstanbul karanlığa gömülecek, işte elektrik kesintisinin yaşanacağı ilçe ve mahalleler... 

İstanbul'un birçok ilçesinde bugün elektrikler kesilecek. Bakım ve onarım çalışmaları kapsamında yapılacak olan elektrik kesintilerinin 9 saate kadar sürmesi bekleniyor. 4 Eylül 2025 tarihli BEDAŞ elektrik kesintisi programına göre İstanbul’un Avrupa Yakası’nda yer alan toplam 22 ilçede planlı kesinti uygulanacak. Peki İstanbul'da elektriklerin kesileceği ilçe ve mahalleler belli mi, elektrikler ne zaman gelecek? İşte detaylar... 

İstanbul'un hangi ilçe ve mahallelerinde elektrikler kesilecek? BEDAŞ duyurdu! Karanlık 9 saat sürecek - 1. Resim

İSTANBUL'DA ELEKTRİKLER NEDEN YOK?

4 Eylül Perşembe günü İstanbul elektrik kesintilerinin  sebebi bakım ve onarım çalışmalarıdır. 

İSTANBUL'UN HANGİ İLÇELERİNDE ELEKTRİKLER KESİLECEK?

İstanbul'daki kesintiden etkilenecek ilçeler arasında Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Avcılar, Beylikdüzü, Esenyurt, Küçükçekmece, Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Eyüpsultan, Sarıyer, Beşiktaş, Şişli, Kağıthane, Bayrampaşa, Fatih, Zeytinburnu, Arnavutköy, Büyükçekmece, Silivri, Çatalca ve Sultangazi yer alıyor.

İşte kesinti programı;

İstanbul'un hangi ilçe ve mahallelerinde elektrikler kesilecek? BEDAŞ duyurdu! Karanlık 9 saat sürecek - 1. Resim

İstanbul'un hangi ilçe ve mahallelerinde elektrikler kesilecek? BEDAŞ duyurdu! Karanlık 9 saat sürecek - 2. Resim

İstanbul'un hangi ilçe ve mahallelerinde elektrikler kesilecek? BEDAŞ duyurdu! Karanlık 9 saat sürecek - 3. Resim

İstanbul'un hangi ilçe ve mahallelerinde elektrikler kesilecek? BEDAŞ duyurdu! Karanlık 9 saat sürecek - 4. Resim

İstanbul'un hangi ilçe ve mahallelerinde elektrikler kesilecek? BEDAŞ duyurdu! Karanlık 9 saat sürecek - 5. Resim

İstanbul'un hangi ilçe ve mahallelerinde elektrikler kesilecek? BEDAŞ duyurdu! Karanlık 9 saat sürecek - 6. Resim

İstanbul'un hangi ilçe ve mahallelerinde elektrikler kesilecek? BEDAŞ duyurdu! Karanlık 9 saat sürecek - 7. Resim

İstanbul'un hangi ilçe ve mahallelerinde elektrikler kesilecek? BEDAŞ duyurdu! Karanlık 9 saat sürecek - 8. Resim

İstanbul'un hangi ilçe ve mahallelerinde elektrikler kesilecek? BEDAŞ duyurdu! Karanlık 9 saat sürecek - 9. Resim

İstanbul'un hangi ilçe ve mahallelerinde elektrikler kesilecek? BEDAŞ duyurdu! Karanlık 9 saat sürecek - 10. Resim

İstanbul'un hangi ilçe ve mahallelerinde elektrikler kesilecek? BEDAŞ duyurdu! Karanlık 9 saat sürecek - 11. Resim

İstanbul'un hangi ilçe ve mahallelerinde elektrikler kesilecek? BEDAŞ duyurdu! Karanlık 9 saat sürecek - 12. Resim

İstanbul'un hangi ilçe ve mahallelerinde elektrikler kesilecek? BEDAŞ duyurdu! Karanlık 9 saat sürecek - 13. Resim

İstanbul'un hangi ilçe ve mahallelerinde elektrikler kesilecek? BEDAŞ duyurdu! Karanlık 9 saat sürecek - 14. Resim

İstanbul'un hangi ilçe ve mahallelerinde elektrikler kesilecek? BEDAŞ duyurdu! Karanlık 9 saat sürecek - 15. Resim

İstanbul'un hangi ilçe ve mahallelerinde elektrikler kesilecek? BEDAŞ duyurdu! Karanlık 9 saat sürecek - 16. Resim

İstanbul'un hangi ilçe ve mahallelerinde elektrikler kesilecek? BEDAŞ duyurdu! Karanlık 9 saat sürecek - 17. Resim

İstanbul'un hangi ilçe ve mahallelerinde elektrikler kesilecek? BEDAŞ duyurdu! Karanlık 9 saat sürecek - 18. Resim

İstanbul'un hangi ilçe ve mahallelerinde elektrikler kesilecek? BEDAŞ duyurdu! Karanlık 9 saat sürecek - 19. Resim

İstanbul'un hangi ilçe ve mahallelerinde elektrikler kesilecek? BEDAŞ duyurdu! Karanlık 9 saat sürecek - 20. Resim

İstanbul'un hangi ilçe ve mahallelerinde elektrikler kesilecek? BEDAŞ duyurdu! Karanlık 9 saat sürecek - 21. Resim

İstanbul'un hangi ilçe ve mahallelerinde elektrikler kesilecek? BEDAŞ duyurdu! Karanlık 9 saat sürecek - 22. Resim

 

İstanbul'un hangi ilçe ve mahallelerinde elektrikler kesilecek? BEDAŞ duyurdu! Karanlık 9 saat sürecek - 23. Resim

İstanbul'un hangi ilçe ve mahallelerinde elektrikler kesilecek? BEDAŞ duyurdu! Karanlık 9 saat sürecek - 24. Resim

İstanbul'un hangi ilçe ve mahallelerinde elektrikler kesilecek? BEDAŞ duyurdu! Karanlık 9 saat sürecek - 25. Resim

İstanbul'un hangi ilçe ve mahallelerinde elektrikler kesilecek? BEDAŞ duyurdu! Karanlık 9 saat sürecek - 26. Resim

İstanbul'un hangi ilçe ve mahallelerinde elektrikler kesilecek? BEDAŞ duyurdu! Karanlık 9 saat sürecek - 27. Resim

İstanbul'un hangi ilçe ve mahallelerinde elektrikler kesilecek? BEDAŞ duyurdu! Karanlık 9 saat sürecek - 28. Resim

İstanbul'un hangi ilçe ve mahallelerinde elektrikler kesilecek? BEDAŞ duyurdu! Karanlık 9 saat sürecek - 29. Resim

İstanbul'un hangi ilçe ve mahallelerinde elektrikler kesilecek? BEDAŞ duyurdu! Karanlık 9 saat sürecek - 30. Resim

İstanbul'un hangi ilçe ve mahallelerinde elektrikler kesilecek? BEDAŞ duyurdu! Karanlık 9 saat sürecek - 31. Resim

İstanbul'un hangi ilçe ve mahallelerinde elektrikler kesilecek? BEDAŞ duyurdu! Karanlık 9 saat sürecek - 32. Resim

İstanbul'un hangi ilçe ve mahallelerinde elektrikler kesilecek? BEDAŞ duyurdu! Karanlık 9 saat sürecek - 33. Resim

İstanbul'un hangi ilçe ve mahallelerinde elektrikler kesilecek? BEDAŞ duyurdu! Karanlık 9 saat sürecek - 34. Resim

İstanbul'un hangi ilçe ve mahallelerinde elektrikler kesilecek? BEDAŞ duyurdu! Karanlık 9 saat sürecek - 35. Resim

İstanbul'un hangi ilçe ve mahallelerinde elektrikler kesilecek? BEDAŞ duyurdu! Karanlık 9 saat sürecek - 36. Resim

İstanbul'un hangi ilçe ve mahallelerinde elektrikler kesilecek? BEDAŞ duyurdu! Karanlık 9 saat sürecek - 37. Resim

İstanbul'un hangi ilçe ve mahallelerinde elektrikler kesilecek? BEDAŞ duyurdu! Karanlık 9 saat sürecek - 38. Resim

İstanbul'un hangi ilçe ve mahallelerinde elektrikler kesilecek? BEDAŞ duyurdu! Karanlık 9 saat sürecek - 39. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Kayserispor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Ertelenen maçın tarihi belli olduGalatasaray'da veda sayısı 21 oldu! Son ayrılıklar: İşte yeni takımları...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Üniversite kayıtları ne zaman bitiyor? 2025-2026 üniversite kayıt takvimi - HaberlerÜniversite kayıtları ne zaman bitiyor? 2025-2026 üniversite kayıt takvimiABD mi Şili mi Rusya mı Çin mi: Hangi ülke tek bir saat dilimi kullanmaktadır? - HaberlerABD mi Şili mi Rusya mı Çin mi: Hangi ülke tek bir saat dilimi kullanmaktadır?Wednesday oyuncuları kimler, yeni bölüm çıktı mı? - HaberlerWednesday oyuncuları kimler, yeni bölüm çıktı mı?Türkiye-İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - HaberlerTürkiye-İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Az önce deprem nerede oldu? 5,6 şiddetinde sallandılar, işte son dakika deprem listesi - HaberlerAz önce deprem nerede oldu? 5,6 şiddetinde sallandılar, işte son dakika deprem listesiGürcistan - Türkiye maçı hakemi Davide Massa nereli, hangi maçları yönetti? Hakem kadrosu açıklandı! - HaberlerGürcistan - Türkiye maçı hakemi Davide Massa nereli, hangi maçları yönetti? Hakem kadrosu açıklandı!
Sonraki Haber Yükleniyor...