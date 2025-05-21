İşte Benim Stilim Begüm neden yok? Begüm Ece Coşkun gündeme geldi

TV8'in moda yarışması İşte Benim Stilim Begüm Ece Coşkun son bölümdeki yokluğu izleyici şaşırttı. Diskalifiye olduğu iddiaları sosyal medyada konuşulurken İşte Benim Stilim Begüm neden yok araştırılıyor.

TV8’in fenomen moda yarışması İşte Benim Stilim’in 2025 sezonunda yer alan Begüm Ece Coşkun, son bölümlerde ekranda görünmeyerek hayranlarını endişelendirdi. 26 yaşındaki yarışmacının diskalifiye edilip edilmediği ya da kendi isteğiyle mi ayrıldığı merak konusu.

İŞTE BENİM STİLİM BEGÜM NEDEN YOK?

Begüm Ece Coşkun’un İşte Benim Stilim’in son bölümünde yer almaması izleyiciler arasında büyük bir merak uyandırdı. Öykü Serter’in daha önce Sibel Serbest ve Pınar Deniz’in ayrılıklarıyla ilgili açıklama yaptığı biliniyor. Ancak Begüm için benzer bir duyuru yapılmadı. Hasta olması nedeniyle programda yer almadığı düşünülüyor.

İŞTE BENİM STİLİM BEGÜM DİSKALİFİYE Mİ OLDU?

TV8'de ekrana gelen İşte Benim Stilim yarışmacısı Begüm'ün 21 Mayıs Perşembe günü yayınlanan 44. bölümde yer almaması diskalifiye mi oldu sorularını akıllara getirdi. Ancak yarışmacının neden olmadığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Sağlık sorunları nedeniyle programda yer almadığı öne sürüldü.

BEGÜM ECE COŞKUN KİMDİR?

Begüm Ece Coşkun, 1998 Haziran doğumlu. Abhaz kökenli bir manken İşte Benim Stilim’de kombinleri ile kısa sürede dikkat çekti. İstanbul’da doğup büyüyen Begüm, modellik kariyerine devam ederken sosyal medyada 100 bine yakın takipçisi bulunuyor.