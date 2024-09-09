İzmir depremi 30 Ekim 2020 tarihinde meydana geldi

30 Ekim 2020 tarihinde İzmir'de yaşanan deprem felaketinin sembol isimlerinden biri olan Ayda Gezgin, bugün yeni bir başlangıç yaparak ilkokula başladı. Enkaz altında geçirdiği 91 saatin ardından hayata tutunmayı başaran küçük Ayda herkesi duygulandırdı.

Ayda Gezgin, 2020 yılında İzmir'in Bayraklı ilçesinde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazı altından, tam 91 saat sonra kurtarılmıştı.

Küçük yaşına rağmen gösterdiği dirayetle Türkiye’nin kalbinde taht kurmuştu. O anları hafızalara kazıyan görüntülerde, Ayda'nın tozların arasında kurtarıcılarına gülümsemesi ve su istemesi tüm ülkede umut ve sevinçle karşılanmıştı.

Annesi Fidan Gezgin'i depremde kaybeden Ayda, babası ve yakınlarının desteğiyle hayata tutunmaya devam etti.

İZMİR DEPREMİ NE ZAMAN OLDU?

30 Ekim 2020'de İzmir, büyük bir felaketle sarsılmıştı. Ege Denizi’nde meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem, özellikle İzmir’in Seferihisar ve Bayraklı ilçelerinde yıkıcı bir etki göstermiş ve derin izler bırakmıştı.

Aradan geçen dört yıla rağmen depremde hayatını kaybeden 117 kişinin acısı unutulmadı; enkazdan kurtarılanların hayat mücadelesi ise hafızalardaki yerini korudu.

AYDA GEZGİN SON HALİ

Üç yıl boyunca anaokuluna giden Ayda, bu yıl Bornova'daki bir özel okulda ilkokul eğitimine başladı. Babası Uğur Gezgin ve ağabeyi Atakan, bu anlamlı günde Ayda’yı yalnız bırakmadı.

Okula adım attığı ilk günde oldukça heyecanlı olan küçük kız, yeni arkadaşları ve öğretmenleriyle tanışmanın sevincini yaşadı. Eğitim hayatına başlamanın heyecanını paylaşan babası, Ayda'nın her geçen gün büyüdüğünü ve daha da güçlendiğini ifade etti.

Babası, kızıyla birlikte sık sık annesinin mezarını ziyaret ettiklerini ve fotoğraflar, videolar aracılığıyla Fidan Gezgin'i anmaya devam ettiklerini dile getirdi. "Ayda, annesini hiç unutmuyor. Zaman zaman onun mezarına gidip birlikte anıyoruz. Annesine olan sevgisi, ona hayata daha sıkı bağlanma gücü veriyor" diyerek duygularını paylaştı.