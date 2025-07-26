İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 26 Temmuz İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir GEDİZ elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve kesinti bitiş saati sorgulanıyor. 26 Temmuz Cumartesi İzmir GEDİZ elektrik kesintisi arıza sorgulama üzerinden planlı ve anlık kesintiler takip ediliyor. İzmir'de elektrik kesintisi bitiş saati sorgulanıyor.

26 Temmuz İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? vatandaşın gündeminde yer alıyor. 26 Temmuz'da İzmir elektrik kesintisi bitiş saati ve İzmir elektrik kesintisi yaşanan ilçe ve mahalleler merak ediliyor. İzmir Gediz elektrik arıza sorgulama üzerinden planlı ve anlık kesintiler takip edilebilir.

İZMİR GEDİZ ELEKTRİK KESİNTİSİ!

GDZ Elektrik Dağıtım Şirketi, 26 Temmuz Cumartesi günü için 9 ilçede planlı kesinti yapılacağını duyurdu. Tire, Bergama, Karabağlar, Konak, Çiğli, Bornova, Foça, Ödemiş ve Çeşme'de planlı elektrik kesintilerinin bitiş saatleri de belli oldu.

Planlı kesintiler dışında anlık kesintiler yine GDZ Elektrik’in resmi web sitesi veya 186 numaralı çağrı merkezi üzerinden detaylı bilgi alabilir.

İZMİR'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK 26 TEMMUZ?