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İzmir vapur seferleri iptal mi 16 Mayıs? İZDENİZ iptal vapur seferleri

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İzmir vapur seferleri iptal mi 16 Mayıs? İZDENİZ iptal vapur seferleri
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İzmir’de 16 Mayıs'ta etkili olan güney yönlü fırtına nedeniyle İZDENİZ vapur seferleri iptal olup olmadığı merak edildi. İzmir iptal vapur seferleri 16 Mayıs Cuma günü için belli oldu.

İzmir, 16 Mayıs 2025 Cuma günü şiddetli rüzgar ve fırtınanın etkisi altına girdi. Bu durum şehir içi deniz ulaşımını tamamen durdurdu. İzmirvapur seferleri iptal mi, İZDENİZ seferleri merak ediliyor.

İZMİR VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ 16 MAYIS?

İzmir’de 16 Mayıs 2025 tarihinde vapur seferleri, kent genelinde etkili olan fırtına nedeniyle iptal edildi. İZDENİZ’in resmi açıklamasına göre, güney yönlü fırtına kuvvetindeki rüzgar nedeniyle saat 13.15’ten itibaren tüm yolcu ve arabalı vapur seferleri karşılıklı olarak durduruldu.

Seferlerin yeniden başlayıp başlamadığını takip etmek için resmi duyuruları takip edebilirisiniz.

İzmir vapur seferleri iptal mi 16 Mayıs? İZDENİZ iptal vapur seferleri - 1. Resim

İZDENİZ İPTAL VAPUR SEFERLERİ

İZDENİZ, 16 Mayıs 2025’te fırtına nedeniyle tüm vapur ve feribot seferlerini iptal ettiğini sosyal medya hesapları ve resmi web sitesi üzerinden duyurdu.

Açıklamada, “İlimizi etkileyen güney yönlü fırtına kuvvetinde rüzgar nedeniyle saat 13:15 itibarıyla tüm seferlerimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir. Anlayışınız için teşekkür ederiz,” ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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