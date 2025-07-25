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İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? 25 Temmuz GEDİZ elektrik kesintisi sorgulama

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İzmir&#039;de elektrikler ne zaman gelecek? 25 Temmuz GEDİZ elektrik kesintisi sorgulama
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İzmir GEDİZ elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve kesinti bitiş saati sorgulanıyor. 25 Temmuz Cuma İzmir GEDİZ elektrik kesintisi arıza sorgulama üzerinden planlı ve anlık kesintiler takip ediliyor. Peki, İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte detaylar...

İzmir GEDİZ elektrik kesintisi sorgulama ve İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek araştırılıyor. 25 Temmuz'da İzmir'de elektrik kesintisi bitiş saati ve kesinti yaşanan ilçeler merak ediliyor. İzmir Gediz elektrik arıza sorgulama üzerinden planlı ve anlık kesintiler takip ediliyor.

İZMİR'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

İlçeMahalle / BölgeSaat
ÖdemişGüney, Hamam, Küçükören, Küre, Çobanköy, Kocaaliler, Sarılar, Çamlıca, Çayır, Demirdere09:00 - 17:00
ÇiğliGüzeltepe, Köyiçi, Maltepe, Şirintepe, Aydınlıkevler, Atatürk, Ahmet Taner Kışlalı, Yakakent, Evka-200:00 - 00:30
FoçaKozbeyli09:00 - 17:00
KarşıyakaBahariye16:00 - 20:00

İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? 25 Temmuz GEDİZ elektrik kesintisi sorgulama - 1. Resim

25 TEMMUZ İZMİR GEDİZ ELEKTRİK KESİNTİSİ! 

GDZ Elektrik Dağıtım Şirketi, 25 Temmuz Cuma günü için 4 ilçede planlı kesinti yapılacağını duyurdu. Ödemiş, Çiğli, Foça ve Karşıyaka'da yaşanan elektrik kesintilerinin bitiş saatleri de belli oldu. Planlı kesintiler dışında anlık kesintiler yine GDZ Elektrik’in resmi web sitesi veya 186 numaralı çağrı merkezi üzerinden detaylı bilgi alabilir.

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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