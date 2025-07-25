İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? 25 Temmuz GEDİZ elektrik kesintisi sorgulama

İzmir GEDİZ elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve kesinti bitiş saati sorgulanıyor. 25 Temmuz Cuma İzmir GEDİZ elektrik kesintisi arıza sorgulama üzerinden planlı ve anlık kesintiler takip ediliyor. Peki, İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte detaylar...

İzmir GEDİZ elektrik kesintisi sorgulama ve İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek araştırılıyor. 25 Temmuz'da İzmir'de elektrik kesintisi bitiş saati ve kesinti yaşanan ilçeler merak ediliyor. İzmir Gediz elektrik arıza sorgulama üzerinden planlı ve anlık kesintiler takip ediliyor.

İZMİR'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

İlçe Mahalle / Bölge Saat Ödemiş Güney, Hamam, Küçükören, Küre, Çobanköy, Kocaaliler, Sarılar, Çamlıca, Çayır, Demirdere 09:00 - 17:00 Çiğli Güzeltepe, Köyiçi, Maltepe, Şirintepe, Aydınlıkevler, Atatürk, Ahmet Taner Kışlalı, Yakakent, Evka-2 00:00 - 00:30 Foça Kozbeyli 09:00 - 17:00 Karşıyaka Bahariye 16:00 - 20:00

25 TEMMUZ İZMİR GEDİZ ELEKTRİK KESİNTİSİ!

GDZ Elektrik Dağıtım Şirketi, 25 Temmuz Cuma günü için 4 ilçede planlı kesinti yapılacağını duyurdu. Ödemiş, Çiğli, Foça ve Karşıyaka'da yaşanan elektrik kesintilerinin bitiş saatleri de belli oldu. Planlı kesintiler dışında anlık kesintiler yine GDZ Elektrik’in resmi web sitesi veya 186 numaralı çağrı merkezi üzerinden detaylı bilgi alabilir.