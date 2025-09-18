Jackie Chan İz Peşinde (Skiptrace) filminin konusu ne, oyuncuları kimler?
Jackie Chan İz Peşinde filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle bu akşam bir araya geliyor. Jackie Chan İz Peşinde filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak edilip araştırılıyor.
Jackie Chan İz Peşinde filminin yönetmen koltuğunda Renny Harlin otururken senaristliğini Jay Longino ve BenDavid Grabinski üstleniyor.
JACKIE CHAN İZ PEŞİNDE (SKİPTRACE) FİLMİNİN KONUSU NE?
Bennie Chan karakterini oynayan Jackie Chan, Hong Kong'lu bir dedektiftir. 10 yıla aşkın kötülüğü ile ün salmış mafya patronu Victor Wong'un (Winston Chao) peşindedir.
Birgün Chan'in yeğeni, Wong mafyasıyla başını derde sokar ve ona yardım edebilecek tek kişi olan Connor Watts'ı (Johnny Knoxville) bulmaya karar verir. Benni ve yeğeni, Moğolistan'dan Çin'e, Makau'ya ve Hong Kong'a gibi ülkelerine uzanan maceraya atılır.
JACKIE CHAN İZ PEŞİNDE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Jackie Chan
Johnny Knoxville
Bingbing Fan
Eric Tsang
Eve Torres
Winston Chao
Michael Wong
Charlie Rawes
Jai Day
Lily Ji
Temur Mamisashvili
Paul Philip Clark
JACKIE CHAN İZ PEŞİNDE FİLMİNİN IMDb PUANI KAÇ?
Jackie Chan İz Peşinde filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.6 olarak belirlenmiştir.