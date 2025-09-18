Jackie Chan İz Peşinde (Skiptrace) filminin konusu ne, oyuncuları kimler?

Jackie Chan İz Peşinde filminin yönetmen koltuğunda Renny Harlin otururken senaristliğini Jay Longino ve BenDavid Grabinski üstleniyor.

Jackie Chan İz Peşinde filmi, bu akşam TV ekranlarında olacak. Aksiyon, komedi ve macera türündeki film 2016 yapımıdır. "Jackie Chan İz Peşinde filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?" soruları bu akşam filmi izlemek isteyenler tarafından araştırılmaya başlandı.

JACKIE CHAN İZ PEŞİNDE (SKİPTRACE) FİLMİNİN KONUSU NE?

Bennie Chan karakterini oynayan Jackie Chan, Hong Kong'lu bir dedektiftir. 10 yıla aşkın kötülüğü ile ün salmış mafya patronu Victor Wong'un (Winston Chao) peşindedir.

Birgün Chan'in yeğeni, Wong mafyasıyla başını derde sokar ve ona yardım edebilecek tek kişi olan Connor Watts'ı (Johnny Knoxville) bulmaya karar verir. Benni ve yeğeni, Moğolistan'dan Çin'e, Makau'ya ve Hong Kong'a gibi ülkelerine uzanan maceraya atılır.

JACKIE CHAN İZ PEŞİNDE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jackie Chan

Johnny Knoxville

Bingbing Fan

Eric Tsang

Eve Torres

Winston Chao

Michael Wong

Charlie Rawes

Jai Day

Lily Ji

Temur Mamisashvili

Paul Philip Clark

JACKIE CHAN İZ PEŞİNDE FİLMİNİN IMDb PUANI KAÇ?

Jackie Chan İz Peşinde filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.6 olarak belirlenmiştir.