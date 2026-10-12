Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 135 muvazzaf subay alınacak. Başvurular Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet aracılığıyla yapılacak. Muvazzaf subay alımı için başvuru tarihleri ve şartlarına yayımlanan duyuruda yer verildi. Peki, Jandarma Genel Komutanlığına (JGK)muvazzaf subay alımı başvuru şartları neler?

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Jandarma Genel Komutanlığına (JGK) 135 muvazzaf subay alımı için yazılı ilan paylaştı. Sürecin ayrıntılarının yer aldığı başvuru kılavuzu, www.jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr, www.kamuilan.sbb.gov.tr (T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı) ve https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim internet adreslerinde yayımlandı.

Jandarma Genel Komutanlığına (JGK) 135 muvazzaf subay alacak! Başvuru tarihleri ve şartları açıklandı

MUVAZZAF SUBAY ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

12 Ekim 2026 tarihinde başlayan muvazzaf subay alımı başvuruları, 26 Ekim 2026 tarihinde saat 23:59'da sona erecek. Adaylar, başvurularını yalnızca Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemine e-Devlet üzerinden giriş yaparak gerçekleştirebilecek. Posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacak.

Başvurusu kabul edilerek seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan adaylar ile sınavların uygulama esasları, merkezleri ve tarihleri, Personel Temin Sisteminde duyurulacak.

MUVAZZAF SUBAY ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, başvuru kılavuzunda belirtilen en az dört yıllık lisans bölüm veya programlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması gerekiyor. Muhtemel geçici kayıt tarihi olarak belirtilen Ocak 2027’ye kadar mezun olabilecek durumdaki adaylar da başvurabilecek.

Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 1 Ocak 2026 itibarıyla lisans mezunları veya geçici kayıt tarihine kadar mezun olabilecek adaylar için 27, lisansüstü öğrenimini tamamlamış adaylar için 32 yaşını bitirmemiş olma şartı bulunuyor. Buna göre, ilk grupta 1 Ocak 1999 ve sonrasında, lisansüstü öğrenimini tamamlayanlarda ise 1 Ocak 1994 ve sonrasında doğanlar başvuru yapabilecek.

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