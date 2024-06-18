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Justin Timberlake, alkollü araç kullanması sebebiyle gözaltına alındı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Justin Timberlake, alkollü araç kullanması sebebiyle gözaltına alındı

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ünlü sanatçılardan biri olan Justin Timberlake'in gözaltına alındığı haberlerinin ardından sevenleri neden gözaltına alındı, ne oldu sorularını araştırmaya başladı. Hamptons'da alkollü araç kullanırken bulunmasının ardından son durum merak edildi.

Dünya çapında adından söz ettiren Justin Timberlake'in gözaltına alındı haberlerinden sonra dinleyicileri olayı araştırmaya başlarken tutuklandı mı, neden aramasını yaptı.

JUSTİN TİMBERLAKE GÖZALTINA NEDEN ALINDI?

Sanatçı, Hamptons'da alkollü araba kullanması sebebiyle gözaltına alındı.

ABC News'e göre Timberlake'in Pazartesi gecesinde tutuklandığı ve bir süre sonra mahkemeye çıkarılacağı öğrenildi.

Sag Harbor'da yer alan bir otelde arkadaşlarıyla buluştuğu ve ayrılmasının ardından kenara çekildiği biliniyor.

Justin Timberlake, alkollü araç kullanması sebebiyle gözaltına alındı - 1. Resim

KİMDİR?

31 Ocak 1981 yılında doğan isim, şarkı yazarı ve oyuncudur. Stüdyo albümleri arasında Justified (2002) ve FutureSex/LoveSounds'u (2006) yer alırken, "Cry Me a River" ve "Rock Your Body" şarkıları ile tanındı.

İkinci albümü ABD'de Billboard 200 listesinde olurken, Billboard Hot 100 listesinde "SexyBack", "My Love" ve "What Goes Around... Comes Around" single'ları ile adından söz ettirdi.

2007 ve 2012 arasında müzik hayatına ara vererek oyunculuğa adım atarken Sosyal Ağ, Kötü Öğretmen, Zamana Karşı ve Arkadaştan Öte filmlerinde yer aldı.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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