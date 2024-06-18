Justin Timberlake, alkollü araç kullanması sebebiyle gözaltına alındı

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 18 Haziran 2024 16:16 - Güncelleme: 18 Haziran 2024 16:25 - Güncelleme:

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Ünlü sanatçılardan biri olan Justin Timberlake'in gözaltına alındığı haberlerinin ardından sevenleri neden gözaltına alındı, ne oldu sorularını araştırmaya başladı. Hamptons'da alkollü araç kullanırken bulunmasının ardından son durum merak edildi.

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