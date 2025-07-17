Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu

Kaynak: Türkiye Gazetesi 17 Temmuz 2025 22:44 - Güncelleme: 17 Temmuz 2025 22:44 - Güncelleme:

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda nefesler belli oldu. Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Maç öncesi yayın saati, hangi kanalda yayınlanacağı ve muhtemel 11'leri araştırılmaya başladı.

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Beşiktaş, Shakhtar Donetsk ile maça çıkacaktır. Shakhtar Donetsk 1. ön eleme turunda rakibini ilk maçta 6-0 gibi net bir skor ile geçmişti. Shakhtar Donetsk, Beşiktaş'ın rakibi olacak. Maçın ya yın saati kanalı ve muhtemel 11'leri araştırılıyor. BEŞİKTAŞ - SHAKHTAR DONETSK MAÇI NE ZAMAN? Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maçı 24 Temmuz Perşembe günü oynanacak. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasını ulaşmak için 2. Ön Eleme, 3. Ön Eleme ve Play-off turlarını geçmesi zorundadır. BEŞİKTAŞ - SHAKHTAR DONETSK MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA? Beşiktaş - Shakhtar Donetsk rövanş maçı ise 31 Temmuz'da oynanacak. Maçın yayın bilgileri şu an için belli olmamıştır, kısa süre içinde açıklanacaktır. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne 2. Ön Eleme Turu'nda yenilirse UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'na geçecektir. UEFA Avrupa Ligi'ne 3. Ön Eleme Turu'nda veda ederse yoluna UEFA Konferans Ligi Play-off Turu'nda sürdürecektir. İlgili Haber Beşiktaş-Petržalka canlı maç anlatımı! Beşiktaş - Petrzalka hazırlık maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı?

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin