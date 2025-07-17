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Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu
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UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda nefesler belli oldu. Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Maç öncesi yayın saati, hangi kanalda yayınlanacağı ve muhtemel 11'leri araştırılmaya başladı.

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Beşiktaş, Shakhtar Donetsk ile maça çıkacaktır.

Shakhtar Donetsk 1. ön eleme turunda rakibini ilk maçta 6-0 gibi net bir skor ile geçmişti. Shakhtar Donetsk, Beşiktaş'ın rakibi olacak. Maçın ya yın saati kanalı ve muhtemel 11'leri araştırılıyor. 

Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu - 1. Resim

BEŞİKTAŞ - SHAKHTAR DONETSK MAÇI NE ZAMAN? 

Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maçı 24 Temmuz Perşembe günü oynanacak. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasını ulaşmak için 2. Ön Eleme, 3. Ön Eleme ve Play-off turlarını geçmesi zorundadır.

Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu - 2. Resim

BEŞİKTAŞ - SHAKHTAR DONETSK MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Shakhtar Donetsk rövanş maçı ise 31 Temmuz'da oynanacak. Maçın yayın bilgileri şu an için belli olmamıştır, kısa süre içinde açıklanacaktır.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne 2. Ön Eleme Turu'nda yenilirse UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'na geçecektir. UEFA Avrupa Ligi'ne 3. Ön Eleme Turu'nda veda ederse yoluna UEFA Konferans Ligi Play-off Turu'nda sürdürecektir.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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