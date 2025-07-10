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KPSS nitelik kodları listesi 2025: 7315, 2086, 6511, 6205, 2013 nitelik kodları nedir, ne anlama geliyor?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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KPSS nitelik kodları listesi 2025: 7315, 2086, 6511, 6205, 2013 nitelik kodları nedir, ne anlama geliyor?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

KPSS nitelik kodları, kamu personeli seçme sınavında adayların sahip oldukları özel şartları ve yetkinlikleri ifade eden kodlardır. Merkezi atama ile beraber KPSS nitelik kodları listesi araştırılmaya başlandı. KPSS 7315, 2086, 6511, 6205, 2013 nitelik kodları nedir, ne anlama geliyor merak ediliyor.

KPSS nitelik kodları kamu kurumlarının ilan ettiği pozisyonlar için aranan niteliklerin türünü belirtir ve adayların başvurularında bu kodlara uygunluk aranır. Peki, KPSS 7315, 2086, 6511, 6205, 2013 nitelik kodları nedir, ne anlama geliyor?

KPSS nitelik kodları listesi 2025: 7315, 2086, 6511, 6205, 2013 nitelik kodları nedir, ne anlama geliyor? - 1. Resim

KPSS 7315 NİTELİK KODU NEDİR?

7315 nitelik kodu, Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde İcra Memuru kadrosu için geçerlidir. Bu pozisyona başvuracak adayların başvuru tarihine göre 30 yaşını doldurmamış olmaları gerekmektedir.

KPSS nitelik kodları listesi 2025: 7315, 2086, 6511, 6205, 2013 nitelik kodları nedir, ne anlama geliyor? - 2. Resim

KPSS 2086 NİTELİK KODU NEDİR?

2086 nitelik kodu, ortaöğretim mezunları arasında Raylı Sistemler Teknolojisi alanlarından birinden mezun olan adaylar için belirlenmiştir. Raylı Sistemler Makine, Elektrik-Elektronik, Mekatronik veya Raylı Sistem Araçları dallarını kapsar.

KPSS nitelik kodları listesi 2025: 7315, 2086, 6511, 6205, 2013 nitelik kodları nedir, ne anlama geliyor? - 3. Resim

KPSS 6511 NİTELİK KODU NEDİR?

6511 kodu, CE sınıfı sürücü belgesine sahip olma şartını ifade eder. Ağır vasıta kullanımı gerektiren kadrolar için bu belge aranmaktadır.

KPSS nitelik kodları listesi 2025: 7315, 2086, 6511, 6205, 2013 nitelik kodları nedir, ne anlama geliyor? - 4. Resim

KPSS 6205 NİTELİK KODU NEDİR?

6205 nitelik kodu, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı aşçılık sertifikası bulunan adayların başvurabileceği kadroları gösterir.

KPSS nitelik kodları listesi 2025: 7315, 2086, 6511, 6205, 2013 nitelik kodları nedir, ne anlama geliyor? - 5. Resim

KPSS 2013 NİTELİK KODU NEDİR?

2013 nitelik kodu, Biyomedikal Cihaz Teknolojileri alanından mezun olan adaylar için geçerlidir ve sağlık sektöründeki teknik pozisyonlarda aranır.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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