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Kahramanmaraş son seçim anketi 2024! Kahramanmaraş yerel seçim, belediye seçim sonuçları anketi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kahramanmaraş son seçim anketi 2024! Kahramanmaraş yerel seçim, belediye seçim sonuçları anketi

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2024 yerel seçimler için son anketler ne diyor, sorusu araştırılıyor. 31 Mart yerel seçimlerine az bir süre kala anket çalışmaları da hız kazandı. Kahramanmaraş'ta son anket sonuçları gün yüzüne çıktı. Kahramanmaraş'ta seçmen hangi partinin adayına oy verecek? Kahramanmaraş için son anketler ne diyor? İşte Kahramanmaraş'ta yerel seçim anketi 2024.

2024 yerel seçimleri son seçim anketleri ne diyor, sorusu hız kazandı. Seçime günler kala son anket sonuçları seçmenler tarafından sorgulanıyor. ADA  Araştırma, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim öncesi Kahramanmaraş'a ilişkin son anket sonuçlarını yayımladı. Peki, son Kahramanmaraş anketi ne diyor? İşte Kahramanmaraş 2024 yerel seçim anket sonuçları... 

KAHRAMANMARAŞ SON SEÇİM ANKETİ 2024!

Yerel seçimlere sayılı günler kala ADA Araştırma şirketi, Kahramanmaraş için yapılan yerel yönetimler araştırmasının sonuçlarını paylaştı. ADA Araştırma’nın Kahramanmaraş'ta  1-15 Mart 2024 tarihleri arasında bin 500 katılımcı ile gerçekleştirdiği çalışmanın sonucu belli oldu.

Kahramanmaraş son seçim anketi 2024! Kahramanmaraş yerel seçim, belediye seçim sonuçları anketi - 1. Resim

KAHRAMANMARAŞ'TA KİM ÖNDE?

ADA Araştırma'nın 1-15 Mart tarihleri arasında gerçekleştirdiği Kahramanmaraş anketi sonuçları şöyle;

Fırat Görgel - AK Parti-  yüzde 50,4
Muhammed Aydoğar - Yeniden Refah Partisi - yüzde 23,2
Zeynep Arıkan - CHP - yüzde 19,6
Gökhan Canlı - Zafer Partisi - yüzde 3,3
Mesut Dedeoğlu - İYİ Parti - yüzde 2,3
Diğer Adaylar - yüzde 1,2

 

 

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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