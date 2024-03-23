Kahramanmaraş son seçim anketi 2024! Kahramanmaraş yerel seçim, belediye seçim sonuçları anketi

Düzenleyen: Kübra Çelepi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 23 Mart 2024 01:48 - Güncelleme: 23 Mart 2024 01:49 - Güncelleme:

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2024 yerel seçimler için son anketler ne diyor, sorusu araştırılıyor. 31 Mart yerel seçimlerine az bir süre kala anket çalışmaları da hız kazandı. Kahramanmaraş'ta son anket sonuçları gün yüzüne çıktı. Kahramanmaraş'ta seçmen hangi partinin adayına oy verecek? Kahramanmaraş için son anketler ne diyor? İşte Kahramanmaraş'ta yerel seçim anketi 2024.