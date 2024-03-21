Antalya son seçim anketi 2024! Antalya yerel seçim, belediye seçim sonuçları anketi 2024

Düzenleyen: Kübra Çelepi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 21 Mart 2024 17:46 - Güncelleme: 21 Mart 2024 17:47 - Güncelleme:

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2024 yerel seçimler için son anketler ne diyor, sorusu araştırılıyor. 31 Mart yerel seçimlerine az bir süre kala anket çalışmaları da hız kazandı. Antalya'da son anket sonuçları gün yüzüne çıktı. Antalya'da seçmen hangi partinin adayına oy verecek? Antalya için son anketler ne diyor? İşte Antalya'da yerel seçim anketi 2024.