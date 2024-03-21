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Antalya son seçim anketi 2024! Antalya yerel seçim, belediye seçim sonuçları anketi 2024

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Antalya son seçim anketi 2024! Antalya yerel seçim, belediye seçim sonuçları anketi 2024

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2024 yerel seçimler için son anketler ne diyor, sorusu araştırılıyor. 31 Mart yerel seçimlerine az bir süre kala anket çalışmaları da hız kazandı. Antalya'da son anket sonuçları gün yüzüne çıktı. Antalya'da seçmen hangi partinin adayına oy verecek? Antalya için son anketler ne diyor? İşte Antalya'da yerel seçim anketi 2024.

2024 yerel seçimleri son seçim anketleri ne diyor, sorusu hız kazandı. Seçime günler kala son anket sonuçları seçmenler tarafından sorgulanıyor.  Asal Araştırma, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim öncesi Antalya'ya ilişkin son anket sonuçlarını yayımladı. Peki, son Antalya anketi ne diyor? İşte Antalya 2024 yerel seçim anket sonuçları... 

Antalya son seçim anketi 2024! Antalya yerel seçim, belediye seçim sonuçları anketi 2024 - 1. Resim

ANTALYA SON SEÇİM ANKETİ 2024!

Yerel seçimlere sayılı günler kala Asal Araştırma şirketi, Antalya için yapılan yerel yönetimler araştırmasının sonuçlarını paylaştı. Asal Araştırma’nın Antalya'da 13-18 Mart tarihleri arasında bin 500 katılımcı ile  gerçekleştirdiği çalışmanın sonucu belli oldu.

ANTALYA'DA KİM ÖNDE?

Asal Araştırma'nın 13-18 Mart tarihleri arasında gerçekleştirdiği Çanakkale anketi sonuçlarına göre, CHP adayı Muhittin Böcek %41.4 AK Parti adayı Hakan Tütüncü %39.6 İYİ Parti adayı Nesrin Ünal %6.9 DEM Parti adayı Kemal Bülbül %4.1 Yeniden Refah Partisi adayı Ümit Özkurt %2.5 Zafer Partisi adayı Oğuz Ersöz %1.9 ve diğer adaylar %3.6 oy aldı.

Antalya son seçim anketi 2024! Antalya yerel seçim, belediye seçim sonuçları anketi 2024 - 2. Resim

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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