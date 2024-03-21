Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Haberler > Yöneylem Araştırma İstanbul son anket sonuçları geldi! Güncel anketlerde Kurum 34,6, İmamoğlu 38,3

Yöneylem Araştırma İstanbul son anket sonuçları geldi! Güncel anketlerde Kurum 34,6, İmamoğlu 38,3

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yöneylem Araştırma İstanbul son anket sonuçları geldi! Güncel anketlerde Kurum 34,6, İmamoğlu 38,3

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son anket sonuçları ne diyor, sorusu seçmenler tarafından sıklıkla sorgulanıyor. 2024 seçim anketinden çarpıcı sonuçlar geldi. 31 Mart yerel seçimlerinde anket çalışmaları hız kazandı. Seçmenin nabzını yoklayan son anketler ne diyor? Ankete göre Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu önde? İşte detaylar... İstanbul'da Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu?

Yöneylem Araştırma, İstanbul için son anket sonuçlarını açıkladı. 31 Mart'ta yerel seçimler için sandık başına gidecek seçmen hangi partinin adayını destekleyecek? Seçmen İstanbul'u hangi adaya emanet edecek? Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Seçmen ne karar verecek? Seçim olsa hangi parti kazanır? Son anket sonuçları haberimizde... 

Yöneylem Araştırma İstanbul son anket sonuçları geldi! Güncel anketlerde Kurum 34,6, İmamoğlu 38,3 - 1. Resim

SON ANKET SONUÇLARI NE DİYOR?

Yöneylem Araştırma İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum'un adının da yer aldığı anketinin sonuçlarını paylaştı. 2024 seçim anketinden çarpıcı sonuçlar çıktı. Toplam 2 bin 394 kişi görüş bildirdi. 2024 son anket sonuçları şöyle...

İMAMOĞLU MU MURAT KURUM MU?

Yöneylem Araştırma seçmene 16-18 Mart tarihlerinde "Bu pazar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?" sorusunu sordu. Güncel 2024 anket araştırmasına göre;

Yöneylem Araştırma İstanbul son anket sonuçları geldi! Güncel anketlerde Kurum 34,6, İmamoğlu 38,3 - 2. Resim

CHP adayı Ekrem İmamoğlu: %38,3

Ak Parti adayı Murat Kurum: %34,6

DEM Parti adayı Meral Beştaş: %3,8

YRP adayı Mehmet Altınöz: %3,1

İYİ Parti adayı Buğra Kavuncu: %2,6

Zafer Partisi adayı Azmi Karamahmutoğlu: %2,5

Diğer Parti Adayları: %3,4

Oy kullanmayacağım %4,7

Kararsız %9,3

Diğer Partiler %1,1

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ordu son seçim anketi 2024! Asal Araştırma Ordu belediye seçimi anket sonuçları... Ordu'da İyi Parti atağı - HaberlerOrdu son seçim anketi 2024! Asal Araştırma Ordu belediye seçimi anket sonuçları... Ordu'da İyi Parti atağıBalıkesir'in Dursunbey ilçesinde saat 22.20'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana oldu - HaberlerBalıkesir'in Dursunbey ilçesinde saat 22.20'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana olduTCMB 28 Mayıs seçimlerinden bu yana toplam 3 bin 700 baz puan faiz artırdı! İşte Merkez'in faiz kararı tablosu - HaberlerTCMB 28 Mayıs seçimlerinden bu yana toplam 3 bin 700 baz puan faiz artırdı! İşte Merkez'in faiz kararı tablosuTikTok'u yasaklayan tüm ülkeler! Hangi ülkeler TikTok'a yasak getirdi? - HaberlerTikTok'u yasaklayan tüm ülkeler! Hangi ülkeler TikTok'a yasak getirdi?Semih Kılıçsoy A Milli Takım'dan neden çıkarıldı? Semih Kılıçsoy kadrodan niye çıkarıldı, milli takımda neden yok? - HaberlerSemih Kılıçsoy A Milli Takım'dan neden çıkarıldı? Semih Kılıçsoy kadrodan niye çıkarıldı, milli takımda neden yok?Kadir Özkaya ne mezunu? AYM Başkanı Kadir Özkaya hangi bölümü okudu, nereden mezun? - HaberlerKadir Özkaya ne mezunu? AYM Başkanı Kadir Özkaya hangi bölümü okudu, nereden mezun?Denizbank ne kadar emekli promosyonu veriyor? Denizbank emekli promosyonu 2024! - HaberlerDenizbank ne kadar emekli promosyonu veriyor? Denizbank emekli promosyonu 2024!Akbank ne kadar emekli promosyonu veriyor? Akbank emekli promosyonu 2024! - HaberlerAkbank ne kadar emekli promosyonu veriyor? Akbank emekli promosyonu 2024!Kedi Eros davasında gerekçeli karar belli oldu! İşte İbrahim Keloğlan'a verilen cezanın gerekçeli kararı - HaberlerKedi Eros davasında gerekçeli karar belli oldu! İşte İbrahim Keloğlan'a verilen cezanın gerekçeli kararıTFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den açıklama! Fenerbahçe Galatasaray Süper Kupa maçı tarihi yeniden ertelendi mi? - HaberlerTFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den açıklama! Fenerbahçe Galatasaray Süper Kupa maçı tarihi yeniden ertelendi mi?
Sonraki Haber Yükleniyor...