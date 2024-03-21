Yöneylem Araştırma İstanbul son anket sonuçları geldi! Güncel anketlerde Kurum 34,6, İmamoğlu 38,3

Son anket sonuçları ne diyor, sorusu seçmenler tarafından sıklıkla sorgulanıyor. 2024 seçim anketinden çarpıcı sonuçlar geldi. 31 Mart yerel seçimlerinde anket çalışmaları hız kazandı. Seçmenin nabzını yoklayan son anketler ne diyor? Ankete göre Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu önde? İşte detaylar... İstanbul'da Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu?

Yöneylem Araştırma, İstanbul için son anket sonuçlarını açıkladı. 31 Mart'ta yerel seçimler için sandık başına gidecek seçmen hangi partinin adayını destekleyecek? Seçmen İstanbul'u hangi adaya emanet edecek? Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Seçmen ne karar verecek? Seçim olsa hangi parti kazanır? Son anket sonuçları haberimizde...

SON ANKET SONUÇLARI NE DİYOR?

Yöneylem Araştırma İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum'un adının da yer aldığı anketinin sonuçlarını paylaştı. 2024 seçim anketinden çarpıcı sonuçlar çıktı. Toplam 2 bin 394 kişi görüş bildirdi. 2024 son anket sonuçları şöyle...

İMAMOĞLU MU MURAT KURUM MU?

Yöneylem Araştırma seçmene 16-18 Mart tarihlerinde "Bu pazar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?" sorusunu sordu. Güncel 2024 anket araştırmasına göre;

CHP adayı Ekrem İmamoğlu: %38,3

Ak Parti adayı Murat Kurum: %34,6

DEM Parti adayı Meral Beştaş: %3,8

YRP adayı Mehmet Altınöz: %3,1

İYİ Parti adayı Buğra Kavuncu: %2,6

Zafer Partisi adayı Azmi Karamahmutoğlu: %2,5

Diğer Parti Adayları: %3,4

Oy kullanmayacağım %4,7

Kararsız %9,3

Diğer Partiler %1,1