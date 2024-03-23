Montella oyundan memnun! 'Üzüldüğümüz tek şey skor'

A Milli Takım Teknik Direktörü Vicenzo Montella, Macaristan maçını değerlendirdi. Oyundan memnun olduğunu söyleyen Montella, "Üzüldüğümüz tek şey skor oldu." ifadelerini kullandı.

EURO 2024 hazırlıkları kapsamında A Milli Takım, Macaristan'ın konuğu oldu. Budapeşte’de bulunan Puskas Arena'da oynanan karşılaşmayı Macaristan, Szoboszlai'nin penaltı golüyle 1-0 kazandı.

ÜZÜLDÜĞÜMÜZ TEK ŞEY

Karşılaşmanın ardından kameraların karşısına geçen A Milli Takım Teknik Direktörü Montella, "Verdiğimiz reaksiyon çok önemliydi, oyuncularım plana sadık kaldılar. İkinci yarı fazlasıyla gol pozisyonuna girdik sadece atamadık. İlk yarıda da net pozisyonlarımız var. Çocuklarımızı tebrik etmemiz gerekiyor. Ortada pozitif bir mesaj var. Üzüldüğümüz tek şey var skor.

KAPILARIMIZ HERKESE AÇIK

Semih Kılıçsoy'un kadrodan çıkarılmasının ardından yaşanan kadro planlaması tartışmalarına değinen Montella, "Bütün kapılarımız herkese açık. Milli Takım'da üstün herhangi bir turnuva oynanmıyor. Milli Takım'a göre seçimler yapmamız gerekiyor. Her zaman en iyisini yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.