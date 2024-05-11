Sadettin Saran Fenerbahçe başkan adaylığından çekildi

Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran'ın haziran ayında yapılacak seçim öncesi geri çekilme kararı aldığı öğrenildi.

Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran, Ali Koç işe yaptığı görüşme sonrası sürpriz bir karara imza attı.

Sports Digitale'de geçen habere göre; Saran, haziran ayında yapılacak seçime girmeme kararı aldı.

Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Sadettin Saran, "Sayın başkanımız cuma gününe kadar aday olma yönünde bir irade ortaya koyarsa, sözümüzün gereği, başkanımız lehine seçimlerden çekileceğiz ve başkanımızın önderliğinde kulübümüzü maddi manevi desteklemeyi sürdüreceğiz. Diğer durumda, Pazartesi gününden itibaren, şartsız olarak kulübümüzü yönetmeye talip olduğumuzu ilan edecek; Türk spor tarihinin en hazır yönetimi olma iddiamız ve süre sabır istemeden derhal başarı hedefimize odaklanarak çalışmalarımızı hızlandıracağız" ifadelerini kullanmıştı.