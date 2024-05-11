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Süper Lig futbolcusunun acı günü! Vefat haberini maçtan 1 gün önce öğrendi

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Süper Lig futbolcusunun acı günü! Vefat haberini maçtan 1 gün önce öğrendi

Spor Haberleri

Gaziantep FK, Kamerunlu futbolcusu Nicolas N’Koulou’nun kardeşi Mbarga Francis’in hayatını kaybettiği açıkladı.

Süper Lig'in 36. haftasında Adana Demirspor'a konuk olacak olan Gaziantep FK, Nicolas N’Koulou’nun kardeşi Mbarga Francis’in vefat ettiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

Gaziantep Futbol Kulübümüzün başarılı futbolcusu Nicolas N’Koulou’nun kardeşi Mbarga Francis’in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Vefat haberinin ardından oyuncumuz Nicolas N’koulou’ya kulübümüzce izin verilmiş olmasına rağmen, oyuncumuz büyük bir karakter örneği sergileyerek böylesi bir karşılaşmada takımını yalnız bırakmak istemediğini ifade etmiştir.

Defin ve cenaze işlemleri için Nicolas N’Koulou pazartesi günü ülkesi Kamerun’a gidecektir.

Merhuma Allah’tan rahmet, başta futbolcumuz Nicolas N’Koulou olmak üzere acılı ailesine sabır ve başsağlığı dileriz.

Düzenleyen:  - Spor
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