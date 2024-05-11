Kerem Aktürkoğlu Avrupa'ya transfer oluyor! İlk hamlesini sosyal medyadan duyurdu

Galatasaray'dan tarihi geçen rekor! Sadece 15 saniye sürdü! Taraftarlar isyan etti

Galatasaray'dan tarihi geçen rekor! Sadece 15 saniye sürdü! Taraftarlar isyan etti

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, yeni bir menajerlik şirketiyle anlaşarak Avrupa'ya transfer olacağının sinyalini verdi.

Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, menajer değişikliğine gitti.

Birçok futbolcunun Avrupa'ya transferini yapan menajer Cenk Melih Yazıcı ile fotoğrafını paylaşan Aktürkoğlu, ayrılık iddialarını güçlendirdi.

Süper Lig'e veda etmeye hazırlanan Kerem'e İtalya Serie A ekibi Lazio'nun talip olduğu belirtildi.

Daha önce Barış Alper Yılmaz ile de ilgilenen İtalyan temsilcisi, sezon sonunda Galatasaray'ın kapısını çalacak.

KEREM AKTÜRKOĞLU VEDA EDİYOR

Son haftalarda ilk 11'de forma şansı bulamayan Kerem Aktürkoğlu'nun yeni sezonda farklı bir serüvene yelken açmak istediği ve EURO 2024 sonrası tercihini yapacağı öğrenildi.

Bu sezon 51 resmi maça çıkan Kerem, 15 gol ve 9 asist katkısında bulundu.

Piyasa değeri 17 milyon euro olarak gösterilen milli oyuncu için en az 15 milyon euro gelir hedefleniyor.