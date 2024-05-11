Türkiye Kupası finali stadyumu belli oluyor! Trabzonspor ve Beşiktaş aynı stadyumu istedi

Trabzonspor ile Beşiktaş, 23 Mayıs'ta oynanacak Türkiye Kupası finali öncesi TFF'ye mesaj vererek maçın Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynamasını talep etti.

Türkiye Kupası finalistleri Beşiktaş ile Trabzonspor 23 Mayıs'ta kupa mücadelesine çıkacak.

TFF, maçın oynanacağı stadyumun pazartesi yapılacak görüşme sonrası açıklanacağını duyurmuştu.

Dev final öncesi görüşlerini paylaşan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun finale uygun olduğunu dile getirdi.

ATATÜRK OLİMPİYAT STADYUMU'NU İSTEDİLER

Tüzük Tadili ile İlgili Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı için Tüpraş Stadı'nda bulunan Hasan Arat, "Türkiye Kupası finalini Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynamak istiyoruz" dedi.

A Spor'a konuşan Ertuğrul Doğan ise "Pazartesi günü TFF Başkanı ve Hasan Arat ile bir toplantı gerçekleştireceğiz. Trabzonspor için yer fark etmez. Bize her yer Trabzon. Bu slogan dahilinde olaya bakıyoruz. Trabzonspor'un ilk tercihi Atatürk Olimpiyat Stadyumu olacak." ifadelerini dile getirmişti.

TFF'nin iki takımın isteğini kabul edip, finali Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynatmayı açıklaması bekleniyor.