Dursun Özbek'ten Mbappe örneği! Fransız yıldız için açıkladığı rakam şaşırttı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, katıldığı bir kahvaltı etkinliğinde seçime dair açıklamalarda bulundu. Özbek'in Mbappe ile ilgili verdiği örnek gündem oldu.

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, 25 Mayıs'ta yapılacak seçim öncesi açıklamalarda bulundu.

Yeniden aday olan Özbek, "Sürdürülebilir bir başarı istiyorsak sürdürülebilir bir mali yapı şart. Bu tespit doğru mu? Kimsenin itirazı yok, nasıl olacak? Biz esas faaliyetimiz olan spordan böyle oyuncu yetiştirip ihraç edip falan para kazanan bir ülke değiliz. Koskoca 80 milyonluk ülkeden 1-2 oyuncu çıkıyor, Avrupa'ya transfer oluyor. Bu transfer bedelleri de 20 milyon euro falan. En büyük transferi biz yaptık, 35 milyon euro. Bunun farkına varmak lazım." ifadelerini kullandı.

DURSUN ÖZBEK'TEN MBAPPE ÖRNEĞİ

Sezon sonu PSG'den ayrılacak olan Kylian Mbappe'den örnek veren Dursun Özbek, "Dün bir haber aldım. PSG'nin Kylian Mbappe diye bir oyuncusu var, gelecek sezon Real Madrid'e transfer olacak. Peki kaça alınıyor, satılıyor merak ediyoruz. Doğru mu yanlış mı teyit edemedim, bana söylenen rakam 300 milyon euro civarında. Sadece transfer mukavelesi yapılabilmesi için bu rakamlar telaffuz ediliyor. Biz Avrupa'da yarışıyorsak, birinci hedef mali yapıyı düzeltmek." dedi.