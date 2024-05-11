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Eyüpspor Süper Lig'e şampiyon çıktı! Erzurumsporlu futbolculardan büyüj jest

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Eyüpspor Süper Lig&#039;e şampiyon çıktı! Erzurumsporlu futbolculardan büyüj jest

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Eyüpspor, Erzurumspor'u 4-0 mağlup etti. Süper Lig'e şampiyon olarak çıkan İstanbul temsilcisini, Erzurumlu futbolcular alkışlayarak karşıladı.

Geçtiğimiz haftalarsa Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Eyüpspor, deplasmanda Erzurumspor'a konuk oldu. Arda Turan'ın öğrencileri karşılaşmada adeta gol olup yağdı ve sahadan 4-0 galip ayrıldı.

EYÜPSPOR ŞAMPİYON OLARAK ÇIKTI

Bu skorla birlikte Eyüpspor, Süper Lig'e şampiyon olarak çıkmayı garantiledi.

İstanbul ekibinin gollerini 8. dakikada penaltıdan Adrien Regattin, 30. dakikada Svit Seslar, 36. dakikada penaltıdan Thuram ve 78. dakikada Prince Ampem kaydetti.

Bu arada Erzurumspor FK'da Ufuk Budak, 75. dakikada kırmızı kart gördü.

Eyüpspor Süper Lig'e şampiyon çıktı! Erzurumsporlu futbolculardan büyüj jest - 1. Resim

ERZURUMSPOR ALKIŞLADI

Erzurumspor FK'lı futbolcular, maç öncesinde Süper Lig'e çıkma başarısı gösteren Eyüpsporlu futbolcuları alkışladı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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