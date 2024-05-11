Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Ertuğrul Doğan açıkladı! Veda kararı alan Uğurcan Çakır, Avrupa yolcusu

Ertuğrul Doğan açıkladı! Veda kararı alan Uğurcan Çakır, Avrupa yolcusu

Düzenleyen:
- Güncelleme:

Spor Haberleri

Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır, yeni sezonda kulüpten ayrılma kararı aldı. Avrupa'da oynama hayali olan Çakır'ın veda etmeye hazırlandığı belirtildi.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Uğurcan Çakır'ın Avrupa'da oynamak istediğini açıkladı.

A Spor'a konuşan Doğan, "Uğurcan Çakır bizim kardeşimiz ve çok iyi bir Trabzonsporlu. Avrupa'da oynamak gibi bir düşüncesi var. Kendisine önemli teklif gelirse kolaylık yapacağımızı söylemiştik. Şu an için resmi teklif olmasa da bazı kulüpler bizimle iletişime geçti. Resmi bir şey geldikten sonra konuşmak daha doğru." ifadelerini kullandı.

Portekiz ve İspanya'dan talipleri olan Uğurcan Çakır için EURO 2024 sonrası resmi tekliflerin gelmesi bekleniyor.

Piyasa değeri 8.5 milyon euro olan Uğurcan için en az 10 milyon euro gelir hedeflediği öğrenildi.

 

Düzenleyen:  - Spor
Bir babanın büyük fedakarlığı! Hayatını yatalak oğluna adadıEkonomi yönetimi aman vermiyor! Maliye şimdi de POS cihazlarını radarına aldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Beşiktaş'a Ernest Muci piyangosu! İngiltere'den 20 milyon euroluk teklif geldi - SporBeşiktaş'a Ernest Muci piyangosu! İngiltere'den 20 milyon euroluk teklif geldiDursun Özbek'ten Mbappe örneği! Fransız yıldız için açıkladığı rakam şaşırttı - SporDursun Özbek'ten Mbappe örneği! Fransız yıldız için açıkladığı rakam şaşırttıHasan Arat'tan Beşiktaş camiasına müjde: Geri alacağız - SporHasan Arat'tan Beşiktaş camiasına müjde: Geri alacağızJose Mourinho İstanbul'a davet edildi! Mario Branco'dan dev hamle - SporAli Koç şampiyonluk için son tuşa bastıAziz Yıldırım'a karşı birleşiyor mu? Ali Koç ve Sadettin Saran bugün görüşecek - SporAziz Yıldırım'a karşı birleşiyor mu? Ali Koç ve Sadettin Saran bugün görüşecekKerem Aktürkoğlu Avrupa'ya transfer oluyor! İlk hamlesini sosyal medyadan duyurdu - SporKerem Aktürkoğlu Avrupa'ya transfer oluyor! İlk hamlesini sosyal medyadan duyurdu
Sonraki Haber Yükleniyor...