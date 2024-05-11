Ertuğrul Doğan açıkladı! Veda kararı alan Uğurcan Çakır, Avrupa yolcusu

Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır, yeni sezonda kulüpten ayrılma kararı aldı. Avrupa'da oynama hayali olan Çakır'ın veda etmeye hazırlandığı belirtildi.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Uğurcan Çakır'ın Avrupa'da oynamak istediğini açıkladı.

A Spor'a konuşan Doğan, "Uğurcan Çakır bizim kardeşimiz ve çok iyi bir Trabzonsporlu. Avrupa'da oynamak gibi bir düşüncesi var. Kendisine önemli teklif gelirse kolaylık yapacağımızı söylemiştik. Şu an için resmi teklif olmasa da bazı kulüpler bizimle iletişime geçti. Resmi bir şey geldikten sonra konuşmak daha doğru." ifadelerini kullandı.

Portekiz ve İspanya'dan talipleri olan Uğurcan Çakır için EURO 2024 sonrası resmi tekliflerin gelmesi bekleniyor.

Piyasa değeri 8.5 milyon euro olan Uğurcan için en az 10 milyon euro gelir hedeflediği öğrenildi.