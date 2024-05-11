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Göztepe yeniden Süper Lig'de! Şampiyonluk kupasını taraftarın önünde kaldırdı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Göztepe yeniden Süper Lig&#039;de! Şampiyonluk kupasını taraftarın önünde kaldırdı

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Göztepe, sahasında Bodrum FK ile 1-1 berabere kaldı. Bu skorun ardından İzmir temsilcisi Göztepe yeniden Trendyol Süper Lig'e yükseldi.

Trendyol 1. Lig’de Süper Lig’e çıkmayı haftalar önce garantileyen Göztepe, sezonun 34. ve son haftasında Gürsel Aksel Stadyumu’nda Bodrum FK ile 1-1 berabere kalırken, karşılaşma sonrası kupasına kavuştu.

TARAFTARIN ÖNÜNDE BÜYÜK COŞKU

Karşılaşmanın hemen ardından sahaya dev bir platform kuruldu. Yöneticiler, teknik ekip, personel ve oyuncular teker teker anons edilerek müzik ve ışık gösterileriyle platforma davet edildi. Sahneye çıkan futbolcular ve teknik ekip dans edip oynayarak büyük bir coşku yaşadı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Göztepe Başkanı Rasmus Ankersen de platforma beraber çıktı. Başkan Büyükekşi takım kaptanları Atınç, İsmail ve Yalçın’a kupayı takdim etti. Kupanın havaya kaldırılmasının ardından futbolcular tribünleri dolaşıp Süper Lig coşkusunu doyasıya yaşadı.

Öte yandan olimpik branşlarda yer alan sporcular da kupa töreni öncesi tribünleri dolaştı.

ERDOĞAN TEBRİK ETTİ

TFF 1. Lig’i birinci ve ikinci sırada bitirerek Süper Lig’e yükselme başarısı gösteren Eyüpspor ve Göztepe camialarını yürekten tebrik ediyorum.  Play-off’ta mücadele edecek olan Sakaryaspor’a, Bodrumspor’a, Çorum FK’ya, Kocaelispor’a ve Boluspor’a başarılar diliyorum.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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