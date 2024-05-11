Jose Mourinho İstanbul'a davet edildi! Mario Branco'dan dev hamle

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İsmail Kartal ile yeni sezonda devam etmeyi düşünmeyen Fenerbahçe'de gözler yeni teknik direktör adaylarına çevrildi. Listenin ilk sırasında Jose Mourinho bulunuyor.

Süper Lig yarışında Galatasaray'ın 6 puan gerisine düşen Fenerbahçe, son 3 hafta kala şampiyonluk şansını zora soktu.

Haziran ayında yapılacak başkanlık seçimlerini bekleyen Sarı-lacivertliler, Jose Mourinho için ciddi adımlar atmaya hazırlanıyor.

Yeniden adaylığını açıklaması beklenen Ali Koç'un başkan seçilmesi halinde Mourinho için harekete geçecek.

FENERBAHÇE'DE MOURINHO SESLERİ

Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'nun vatandaşı Mourinho ile temasa geçtiği ve kendisini ikna edebileceği konuşuluyor.

Son olarak Roma'yı çalıştıran Mourinho, şuan boşta bulunuyor.

Portekizli hocaya Suudi Arabistan ve Premier Lig'den de teklifler geldiği ve sezon sonunu beklediği kaydedildi.