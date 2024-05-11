Marmara derbisinde kazanan Sakaryaspor! Tatangalar doğrudan finale yükseldi
Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Trendyol 1.Lig'in son haftasında oynanan Marmara derbisinde Sakaryaspor, Kocaelispor'u 2-0 mağlup etti. Bu skorla birlikte Sakaryaspor, doğrudan play-off finaline yükseldi.
Trendyol 1. Lig'in son haftasında oynanan kritik maçta Kocaelispor'u deplasmanda 2-0 yenen Sakaryaspor play-off turunda doğrudan finale yükseldi.
Kocaelispor, Sakaryaspor'u Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda ağırladı.
Mücadelede konuk takımın gollerini 51. dakikada Yonathan del Valle ve 88'de Dino Ndlovu kaydetti.
Sahadan 2-0'lık skorla ayrılan Sakaryaspor puanını 60'a yükselterek play-off turunda doğrudan final oynamaya hak kazandı. Play-off'ta yer alan Kocaelispor ise normal sezonu 55 puanla bitirdi.
Düzenleyen: Ahmet Polat - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi