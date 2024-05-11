Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Marmara derbisinde kazanan Sakaryaspor! Tatangalar doğrudan finale yükseldi

Marmara derbisinde kazanan Sakaryaspor! Tatangalar doğrudan finale yükseldi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Marmara derbisinde kazanan Sakaryaspor! Tatangalar doğrudan finale yükseldi

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trendyol 1.Lig'in son haftasında oynanan Marmara derbisinde Sakaryaspor, Kocaelispor'u 2-0 mağlup etti. Bu skorla birlikte Sakaryaspor, doğrudan play-off finaline yükseldi.

Trendyol 1. Lig'in son haftasında oynanan kritik maçta Kocaelispor'u deplasmanda 2-0 yenen Sakaryaspor play-off turunda doğrudan finale yükseldi.

Kocaelispor, Sakaryaspor'u Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda ağırladı.

Mücadelede konuk takımın gollerini 51. dakikada Yonathan del Valle ve 88'de Dino Ndlovu kaydetti.

Sahadan 2-0'lık skorla ayrılan Sakaryaspor puanını 60'a yükselterek play-off turunda doğrudan final oynamaya hak kazandı. Play-off'ta yer alan Kocaelispor ise normal sezonu 55 puanla bitirdi. 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Osmaniye'de dev kayalar düştü, 3 bölge ulaşıma kapatıldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Şanlıurfa 2 farkla güldü! Kümede kalmayı başardı - SporŞanlıurfa 2 farkla güldü! Kümede kalmayı başardıEyüpspor Süper Lig'e şampiyon çıktı! Erzurumsporlu futbolculardan büyüj jest - SporEyüpspor Süper Lig'e şampiyon çıktı! Erzurumsporlu futbolculardan büyüj jestErden Timur 'Dursun başkanla farklı düşünüyoruz' diyerek Florya konusuna son noktayı koydu - SporErden Timur 'Dursun başkanla farklı düşünüyoruz' diyerek Florya konusuna son noktayı koyduSadettin Saran Fenerbahçe başkan adaylığından çekildi - SporSadettin Saran Fenerbahçe başkan adaylığından çekildiTürkiye Kupası finali stadyumu belli oluyor! Trabzonspor ve Beşiktaş aynı stadyumu istedi - SporTürkiye Kupası finali stadyumu belli oluyor! Trabzonspor ve Beşiktaş aynı stadyumu istediHasan Arat'tan Dursun Özbek'e sert sözler tepki! 'Beşiktaş kendi yanağını okşatmamıştır" - SporHasan Arat'tan Dursun Özbek'e sert sözler tepki!
Sonraki Haber Yükleniyor...